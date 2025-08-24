國軍嘉年華重返香堤大道 Q版戰機供小朋友試乘

國防部慶祝軍人節系列活動邁入第十年，今年除了規劃多項兼具溫度與深度的慶祝項目外，下午2時至晚間9時，重返台北信義區的香堤大道並擴大辦理「2025國軍嘉年華」。嘉年華中安排各類型社團陳展暨互動體驗，包含憲兵重機陳展、服裝體驗、飛機模型、迷彩塗裝、VR射擊、乖乖巨型扭蛋機等互動區，並邀請藝工隊、陸戰儀隊、陸軍樂隊及空軍官校輪番上陣，讓民眾親身感受國軍專業風采與親民形象，邀請全民與官兵共度軍人節。

會場中還有Q版的戰機、軍艦、潛艦展示，吸引許多小朋友前來拍照，廣場還有空軍官校輕音樂社，藝工隊、陸戰儀隊、陸軍樂隊的演出。讓民眾近距離、多元的接觸國軍，一同慶祝軍人節。 國防部慶祝軍人節系列活動，下午在台北香堤大舉辦「2025國軍嘉年華」。陸戰六六旅有小型天堂路及迷彩體驗，民眾和狙擊手合影。記者黃義書／攝影 國防部慶祝軍人節系列活動在台北香堤大道並擴大辦理「2025國軍嘉年華」，陸軍六軍團機步二六九旅的生存遊戲社，供民眾射擊體驗，集點換贈品。記者黃義書／攝影 國防部慶祝軍人節系列活動在臺北香堤大道並擴大辦理「2025國軍嘉年華」，廣場有空軍官校輕音樂社現場演唱表演。記者黃義書／攝影 國防部慶祝軍人節系列活動在臺北香堤大道並擴大辦理「2025國軍嘉年華」，廣場展示Q版戰機，供小朋友乘坐拍照。記者黃義書／攝影 國防部慶祝軍人節系列活動在臺北香堤大道並擴大辦理「2025國軍嘉年華」，憲兵二0二指揮部有重機陳展介紹，供民眾拍照。記者黃義書／攝影 國防部慶祝軍人節系列活動，下午在台北香堤大舉辦「2025國軍嘉年華」。會場布置國軍Q版人偶，公民眾拍照。記者黃義書／攝影 國防部慶祝軍人節系列活動在台北香堤大道並擴大辦理「2025國軍嘉年華」，廣場有陸戰儀隊的表演。記者黃義書／攝影

