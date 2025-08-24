國軍嘉年華重返香堤大道 Q版戰機供小朋友試乘

國防部慶祝軍人節系列活動邁入第十年，今年除了規劃多項兼具溫度與深度的慶祝項目外，下午2時至晚間9時，重返台北信義區的香堤大道並擴大辦理「2025國軍嘉年華」。嘉年華中安排各類型社團陳展暨互動體驗，包含憲兵重機陳展、服裝體驗、飛機模型、迷彩塗裝、VR射擊、乖乖巨型扭蛋機等互動區，並邀請藝工隊、陸戰儀隊、陸軍樂隊及空軍官校輪番上陣，讓民眾親身感受國軍專業風采與親民形象，邀請全民與官兵共度軍人節。
會場中還有Q版的戰機、軍艦、潛艦展示，吸引許多小朋友前來拍照，廣場還有空軍官校輕音樂社，藝工隊、陸戰儀隊、陸軍樂隊的演出。讓民眾近距離、多元的接觸國軍，一同慶祝軍人節。
國防部慶祝軍人節系列活動邁入第十年，今年除了規劃多項兼具溫度與深度的慶祝項目外，下午2時至晚間9時，重返台北信義區的香堤...
舊戰車升級引擎馬力，可能比買新戰車還貴？乍聽不可思異，但這就是台美軍購的現實。引擎更換，牽動馬力、戰車主砲是否跟著升級到120公厘砲，中科院升級M60A3戰車的科研案就是如此。
可以確定的是，中科院從延壽案到升級案，卻因陸軍不埋單，白忙一場。資深記者洪哲政告訴你為什麼。
昨適逢八二三戰役勝利67周年，遇上公投與罷免投票日，藍綠政治要角未現身，由陸軍司令呂坤修上將代表國防部長顧立雄主持追悼典...
中科院今日證實，該院與美商Kratos公司共同研製一款以MQM-178靶機改裝的攻擊型無人機，未來可望供外銷之用，雙方將...
今年適逢八二三戰役勝利67周年，因碰上公投與罷免投票日，藍綠政治人物皆未現身，僅由陸軍司令呂坤修上將代表國防部長顧立雄，...
國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機22架次、共艦5艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸...
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言