廣角鏡／823戰役67年 老兵重著軍裝
昨適逢八二三戰役勝利67周年，遇上公投與罷免投票日，藍綠政治要角未現身，由陸軍司令呂坤修上將代表國防部長顧立雄主持追悼典禮，他說，八二三戰役展現軍民團結抗敵意志，是台海和平重要關鍵。
典禮氣氛莊嚴肅穆，參戰官兵、陣亡烈士遺族及地方代表約200餘人齊聚。八二三戰役戰友總會副理事長蔡榮根說，參戰老英雄最年輕已90歲，全台僅存6千多人。
