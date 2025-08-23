聽新聞
看好外銷市場！中科院證實與美商研製長程攻擊型無人機
中科院今日證實，該院與美商Kratos公司共同研製一款以MQM-178靶機改裝的攻擊型無人機，未來可望供外銷之用，雙方將在9月台北航太展中共同對外展示說明。
「Kratos」過去即曾與美國「Shield AI」公司合作，改裝MQM-178無人載具，透過加裝AI自主運算系統，成為一種能自主編隊、戰術機動的無人機。
據了解，中科院9月將在台北航太展展示的「勁蜂四號」長程攻擊型無人機，也是由美商Kratos公司產製的MQM-178無人靶機進行，傳攻擊範圍可達1000公里。
近日外界猜測「勁蜂4號」未來可與射程500至700公里的雄二E巡弋飛彈採「高低配」的戰術運用。
但中科院表示，「勁蜂4號」是由該院與Kratos公司雙方共同合作研製，並非軍種委託的科研案。基於與Kratos公司簽有保密協議，目前無法透露性能細節，雙方將在9月台北航太展中共同對外展示說明。
據了解，這型彈雖未有軍種提出需求，但因其能成為一種「低成本的巡弋飛彈」，不管軍種是否採用，中科院也看好外銷市場。
