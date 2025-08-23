八二三戰役67周年 參戰遺族盼取消名額限制年年來金追思

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
今日是八二三戰役67周年，國防部舉辦戰役公祭暨追思活動，陸軍司令呂坤修前往太武山忠烈祠擔任主祭，向為國捐軀的將士上香、獻花與獻禮。記者蔡家蓁／攝影
今日是八二三戰役67周年，國防部舉辦戰役公祭暨追思活動，陸軍司令呂坤修前往太武山忠烈祠擔任主祭，向為國捐軀的將士上香、獻花與獻禮。記者蔡家蓁／攝影

今年適逢八二三戰役勝利67周年，因碰上公投與罷免投票日，藍綠政治人物皆未現身，僅由陸軍司令呂坤修上將代表國防部長顧立雄，赴金門主持追悼典禮，現場莊嚴肅穆，參戰官兵、陣亡烈士遺族及地方代表共200餘人齊聚，向殉國將士致上最深悼念。

有參戰烈士遺族就跟呂坤修反映，每年參與追悼典禮皆有人數名額限制，往往要隔多年才能輪到一次，他們感嘆年紀漸長，期盼國防部能取消限制，讓遺族得以每年來金門追思。

典禮由金防部指揮官黃先任中將、國防部政戰局副局長張維新、陸軍司令部政戰副主任樓偉傑等軍方高層陪同，並邀請八二三戰役參戰老兵、烈士遺族、戰友總會與各地協會，以及金門縣長陳福海、立委陳玉珍等地方人士一同參與。

八二三戰役陣亡烈士遺族勵進會創會長曾錦煌表示，八二三戰役的勝利，奠定了台灣今日自由、民主與經濟繁榮的根基，全體國人都應以崇敬之心感謝當年浴血奮戰的官兵與金馬自衛隊員。他強調，這份保家衛國的愛國情操不應被遺忘，唯有銘記先烈犧牲，才能提醒國人珍惜今日安定的生活，並持續守護得來不易的民主自由。

95歲參戰老兵許宗林重返金門時，憶及犧牲的戰友，動情表示若戰友能看到今日國家繁榮，也必會感到欣慰與自豪。

八二三戰役戰友總會副理事長蔡榮根回憶，823砲戰那年他年僅3歲，仍記得跟著大人像沙丁魚般擠在狹小防空洞裡，耳邊砲聲呼嘯不斷，若非當年殉職的將士與老英雄擋下砲火，他的人生恐已被改寫，甚至成為失學的紅衛兵。他指出，參戰老英雄如今最年輕的也已90歲，全台僅存6千多人。為了讓823精神得以傳承，去年戰友總會改組，由戰後世代接棒，改選備役中將黃奕炳出任理事長，他本人也義不容辭擔任副理事長，共同投入服務老英雄的工作。

金防部黃姓上尉受訪時說，參加追思典禮時，看到參戰前輩向故去的同袍致敬，戰役時結下的深厚情誼令人動容，他將帶領官兵更加深入瞭解戰史，效法英雄前輩精神，守護中華民國主權與民主。

典禮後，陸軍司令部於金湖飯店安排與參戰官兵、烈士遺族共進午餐，席間老兵們追憶當年血戰砲火的情景，言談中流露對戰友的懷念與對和平的珍惜。

呂坤修致詞時指出，67年前共軍對金門發動殲滅性砲擊，僅150平方公里的土地卻承受了47萬餘發砲彈的轟炸，官兵與金馬自衛隊無懼砲火，以血汗守護中華民國，捍衛和平與自由。他強調，八二三戰役展現了軍民團結抗敵的意志，不僅奠定國家生存發展的基礎，更是台海維持和平的重要關鍵。未來陸軍將持續傳承抗敵精神，結合新式裝備，提升戰力，守護國家安全。

今日是八二三戰役67周年，國防部舉辦戰役公祭暨追思活動，由官兵代表在每位陣亡將士的墓碑獻花。記者蔡家蓁／攝影
今日是八二三戰役67周年，國防部舉辦戰役公祭暨追思活動，由官兵代表在每位陣亡將士的墓碑獻花。記者蔡家蓁／攝影
陸軍司令呂坤修上將（右）今天代表國防部長顧立雄，赴金門主持追悼典禮，有昔日參戰官兵身穿草綠服到場，呂坤修特別跟「學長」握手致意。記者蔡家蓁／攝影
陸軍司令呂坤修上將（右）今天代表國防部長顧立雄，赴金門主持追悼典禮，有昔日參戰官兵身穿草綠服到場，呂坤修特別跟「學長」握手致意。記者蔡家蓁／攝影
陸軍司令呂坤修上將（右）今天代表國防部長顧立雄，有遺族反映每年參與追悼典禮皆有人數名額限制，期盼國防部能取消限制，讓遺族得以每年來金門追思。記者蔡家蓁／攝影
陸軍司令呂坤修上將（右）今天代表國防部長顧立雄，有遺族反映每年參與追悼典禮皆有人數名額限制，期盼國防部能取消限制，讓遺族得以每年來金門追思。記者蔡家蓁／攝影
今日是八二三戰役67周年，國防部舉辦戰役公祭暨追思活動，陸軍司令呂坤修擔任主祭，向為國捐軀的將士上香、獻花與獻禮。記者蔡家蓁／攝影
今日是八二三戰役67周年，國防部舉辦戰役公祭暨追思活動，陸軍司令呂坤修擔任主祭，向為國捐軀的將士上香、獻花與獻禮。記者蔡家蓁／攝影
八二三戰役戰友總會副理事長蔡榮根回憶，823砲戰那年他年僅3歲，仍記得跟著大人像沙丁魚般擠在狹小防空洞裡，耳邊砲聲呼嘯不斷，若非當年殉職的將士與老英雄擋下砲火，他的人生恐已被改寫。記者蔡家蓁／攝影
八二三戰役戰友總會副理事長蔡榮根回憶，823砲戰那年他年僅3歲，仍記得跟著大人像沙丁魚般擠在狹小防空洞裡，耳邊砲聲呼嘯不斷，若非當年殉職的將士與老英雄擋下砲火，他的人生恐已被改寫。記者蔡家蓁／攝影
國防部舉辦823戰役公祭暨追思活動，每年都吸引不少遺族來參與。記者蔡家蓁／攝影
國防部舉辦823戰役公祭暨追思活動，每年都吸引不少遺族來參與。記者蔡家蓁／攝影

