八二三戰役67週年　陸軍司令：傳承抗敵精神

中央社／ 金門23日電

今天是八二三戰役67週年，陸軍司令呂坤修金門主持追思祭悼典禮，他說，陸軍將傳承八二三戰役抗敵精神，繼續前瞻敵情威脅，結合最新武器裝備提升國軍戰力，成為最堅實國防力量。

呂坤修今天上午赴金門太武山公墓主持八二三戰役67週年追思祭悼典禮，向為國捐軀的將士上香、獻花與獻禮，金門縣長陳福海、國民黨立委陳玉珍、金防部指揮官黃先任中將等人陪祭。

呂坤修在與參戰官兵及遺族午宴時致詞表示，回顧67年前共軍發動殲滅性砲擊，總面積僅150平方公里的金門，卻承受47萬餘發砲彈轟炸，前輩們無懼敵人炮火攻勢，用血汗守護中華民國，捍衛和平與自由。

呂坤修說，八二三戰役具體展現軍民團結抗敵意志，不但奠定中華民國日後得以生存與發展的基礎，更是台海能夠維持和平穩定的重要關鍵。

呂坤修表示，如今的金門依然佇立在國門前線，象徵捍衛民主自由的堅固堡壘，而豐富的戰地歷史軌跡，更成為國軍官兵堅定愛國信念活教材，陸軍將傳承八二三戰役抗敵精神，繼續前瞻敵情威脅，確保作戰思維與時俱進，並結合最新武器裝備逐步提升國軍整體戰力，成為最堅實的國防力量。

八二三戰役67周年 參戰遺族盼取消名額限制年年來金追思

今年適逢八二三戰役勝利67周年，因碰上公投與罷免投票日，藍綠政治人物皆未現身，僅由陸軍司令呂坤修上將代表國防部長顧立雄，...

823投票前夕 22共機5共艦再次出海擾台

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機22架次、共艦5艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸...

影／敢不敢一起跳？特戰繩降樂天桃園球場第一視角曝光

為了對國軍表達敬意，中華職棒樂天桃猿隊昨晚在桃園棒球場舉辦第13屆「阿迷趴」敬軍主題賽，陸軍航特部也派出UH-60M黑鷹...

【專家之眼】遂行城鎮戰 法令先配套

自從2022年2月俄烏衝突全面升級後，軍事觀察家與戰略評論者發現烏克蘭運用城鎮作為依托，採取住民地戰鬥手段，藉由巷戰與逐...

賴總統：國防預算2030達GDP的5%

行政院會才通過明年度國防預算占GDP的3.32%，賴清德總統昨（22）日進一步宣示，未來政府會繼續增加國防預算，可望在2...

賴總統：國防預算2030年前達GDP5%

行政院會才通過明年度國防預算占ＧＤＰ百分之三點三二，賴清德總統昨天又進一步宣示，未來政府會繼續增加國防預算，可望在二○三...

