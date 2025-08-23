八二三戰役67週年 陸軍司令：傳承抗敵精神
今天是八二三戰役67週年，陸軍司令呂坤修赴金門主持追思祭悼典禮，他說，陸軍將傳承八二三戰役抗敵精神，繼續前瞻敵情威脅，結合最新武器裝備提升國軍戰力，成為最堅實國防力量。
呂坤修今天上午赴金門太武山公墓主持八二三戰役67週年追思祭悼典禮，向為國捐軀的將士上香、獻花與獻禮，金門縣長陳福海、國民黨立委陳玉珍、金防部指揮官黃先任中將等人陪祭。
呂坤修在與參戰官兵及遺族午宴時致詞表示，回顧67年前共軍發動殲滅性砲擊，總面積僅150平方公里的金門，卻承受47萬餘發砲彈轟炸，前輩們無懼敵人炮火攻勢，用血汗守護中華民國，捍衛和平與自由。
呂坤修說，八二三戰役具體展現軍民團結抗敵意志，不但奠定中華民國日後得以生存與發展的基礎，更是台海能夠維持和平穩定的重要關鍵。
呂坤修表示，如今的金門依然佇立在國門前線，象徵捍衛民主自由的堅固堡壘，而豐富的戰地歷史軌跡，更成為國軍官兵堅定愛國信念活教材，陸軍將傳承八二三戰役抗敵精神，繼續前瞻敵情威脅，確保作戰思維與時俱進，並結合最新武器裝備逐步提升國軍整體戰力，成為最堅實的國防力量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言