八二三戰役67週年　陸軍司令：傳承抗敵精神

今天是八二三戰役67週年，陸軍司令呂坤修赴金門主持追思祭悼典禮，他說，陸軍將傳承八二三戰役抗敵精神，繼續前瞻敵情威脅，結合最新武器裝備提升國軍戰力，成為最堅實國防力量。

呂坤修今天上午赴金門太武山公墓主持八二三戰役67週年追思祭悼典禮，向為國捐軀的將士上香、獻花與獻禮，金門縣長陳福海、國民黨立委陳玉珍、金防部指揮官黃先任中將等人陪祭。

呂坤修在與參戰官兵及遺族午宴時致詞表示，回顧67年前共軍發動殲滅性砲擊，總面積僅150平方公里的金門，卻承受47萬餘發砲彈轟炸，前輩們無懼敵人炮火攻勢，用血汗守護中華民國，捍衛和平與自由。

呂坤修說，八二三戰役具體展現軍民團結抗敵意志，不但奠定中華民國日後得以生存與發展的基礎，更是台海能夠維持和平穩定的重要關鍵。

呂坤修表示，如今的金門依然佇立在國門前線，象徵捍衛民主自由的堅固堡壘，而豐富的戰地歷史軌跡，更成為國軍官兵堅定愛國信念活教材，陸軍將傳承八二三戰役抗敵精神，繼續前瞻敵情威脅，確保作戰思維與時俱進，並結合最新武器裝備逐步提升國軍整體戰力，成為最堅實的國防力量。