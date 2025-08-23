聽新聞
0:00 / 0:00
823投票前夕 22共機5共艦再次出海擾台
國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機22架次、共艦5艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
823大罷免及公投投票今日投票，近期共軍機艦在台海周邊活動頻次再增加；國防部統計，從昨（22）日清晨到今（23）日清晨6時為止，共計偵獲共機22架次，共艦5艘持續在台海周邊活動，其中有18架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨日上午7時10分到今日清晨6時為止，發現中共戰鬥機、轟炸機及無人機計12架次在台海中線沿線活動，其中8架次曾逾越中線進入我北部活動。
西南空域方面，從昨天上午8時25分至晚間8時40分，發現中共戰鬥機、輔戰機及無人機計10架次，在我西南空域長時間、大範圍活動徘徊。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言