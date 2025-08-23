快訊

823投票前夕 22共機5共艦再次出海擾台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機22架次，共艦5艘持續在台海周邊活動，其中有18架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機22架次，共艦5艘持續在台海周邊活動，其中有18架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。圖／國防部提供

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機22架次、共艦5艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

823大罷免公投投票今日投票，近期共軍機艦在台海周邊活動頻次再增加；國防部統計，從昨（22）日清晨到今（23）日清晨6時為止，共計偵獲共機22架次，共艦5艘持續在台海周邊活動，其中有18架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨日上午7時10分到今日清晨6時為止，發現中共戰鬥機、轟炸機及無人機計12架次在台海中線沿線活動，其中8架次曾逾越中線進入我北部活動。

西南空域方面，從昨天上午8時25分至晚間8時40分，發現中共戰鬥機、輔戰機及無人機計10架次，在我西南空域長時間、大範圍活動徘徊。

