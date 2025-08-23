聽新聞
0:00 / 0:00
影／敢不敢一起跳？特戰繩降樂天桃園球場第一視角曝光
為了對國軍表達敬意，中華職棒樂天桃猿隊昨晚在桃園棒球場舉辦第13屆「阿迷趴」敬軍主題賽，陸軍航特部也派出UH-60M黑鷹彩繪機，以特戰6人小組快速繩降方式垂降球場開球。陸軍也在臉書粉專上貼出影片，以第一視角的方式記錄下特戰官兵垂降的畫面，並詢問粉絲「敢不敢跟著一起跳？」
陸軍航特部昨天由601旅出動917號UH-60M黑鷹直升機，機上搭載特指部指揮官苑汝瑋及6名官兵，這台直升機還特別施以青天白日滿地紅彩繪，機身兩側還有分別有「TEAM TAIWAN」和「TEAM ARMY」字樣，字體間還有象徵特戰官兵的剪影圖案，機首正面則漆有象徵黑鷹直升機的鷹眼彩繪。
黑鷹直升機飛抵桃園棒球場後，在中外野離地約30呎高度旋停滯空，6名特戰小組成員自雙邊機門快速繩降，並迅速在垂降區周邊警戒；苑汝瑋垂降地面後與小組官兵以戰術走位至投手丘，續由陸軍無人機訓練中心的六軸無人機自空中投下開球用的「陸軍新戰力」紀念球，由苑汝瑋順利完成開球，為今年的「阿迷趴」敬軍主題賽拉開序幕。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言