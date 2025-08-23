快訊

影／敢不敢一起跳？特戰繩降樂天桃園球場第一視角曝光

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
九三軍人節將至，國防部聯手中華職棒樂天桃猿隊，昨晚在桃園棒球場舉辦第13屆「阿迷趴」敬軍主題賽，陸軍航特部派出UH-60M黑鷹彩繪機，搭載特戰六人小組以快速繩降的方式垂降到球場中央進行開球，為比賽帶來高潮。圖／中華民國陸軍粉專
為了對國軍表達敬意，中華職棒樂天桃猿隊昨晚在桃園棒球場舉辦第13屆「阿迷趴」敬軍主題賽，陸軍航特部也派出UH-60M黑鷹彩繪機，以特戰6人小組快速繩降方式垂降球場開球。陸軍也在臉書粉專上貼出影片，以第一視角的方式記錄下特戰官兵垂降的畫面，並詢問粉絲「敢不敢跟著一起跳？」

陸軍航特部昨天由601旅出動917號UH-60M黑鷹直升機，機上搭載特指部指揮官苑汝瑋及6名官兵，這台直升機還特別施以青天白日滿地紅彩繪，機身兩側還有分別有「TEAM TAIWAN」和「TEAM ARMY」字樣，字體間還有象徵特戰官兵的剪影圖案，機首正面則漆有象徵黑鷹直升機的鷹眼彩繪。

黑鷹直升機飛抵桃園棒球場後，在中外野離地約30呎高度旋停滯空，6名特戰小組成員自雙邊機門快速繩降，並迅速在垂降區周邊警戒；苑汝瑋垂降地面後與小組官兵以戰術走位至投手丘，續由陸軍無人機訓練中心的六軸無人機自空中投下開球用的「陸軍新戰力」紀念球，由苑汝瑋順利完成開球，為今年的「阿迷趴」敬軍主題賽拉開序幕。

特戰 陸軍 棒球場 樂天桃猿 黑鷹直升機

