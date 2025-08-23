美海軍戰爭學院台海兵推 台官員說明防衛決心

快訊

中央社／ 紐約22日專電

美國海軍戰爭學院21日舉辦台海兵推，駐波士頓辦事處長廖朝宏出席活動，說明中國對台進行灰色地帶侵擾滲透，台灣社會提升應變意識，強化國防民生韌性等軍民自我防衛的決心。

美國海軍戰爭學院基金會（U.S. Naval War CollegeFoundation）21日在位於羅德島州的海軍戰爭學院舉辦台海情境兵推活動，包括校長華克（DarrylWalker）、基金會董事、退役將領、學者及業界代表近百人與會。

基金會主席、退役海軍少將克魯茲（A.B. Cruz III）開幕致詞說明，台灣在區域安全與國際合作中的重要地位。

兵推由麻省理工學院教授海津波桑（EricHeginbotham）主持，以「美中台衝突中的核威懾及其失靈」為主題，與會者分別扮演美國、日本、台灣及中國等隊伍進行模擬。

駐波士頓辦事處長廖朝宏在活動發表「台灣提昇全社會防衛韌性作為」專題演說，說明中國近期對台進行灰色地帶侵擾及滲透。

為進一步提昇全社會防衛韌性，總統賴清德去年6月成立「全社會防衛韌性委員會」，透過跨政府、民間及企業等整合各界資源，提昇台灣社會應變災禍的意識與能力，強化國防及民生等韌性。

廖朝宏同時介紹今年漢光演習特色，包括首度納入灰色地帶襲擾應處與不對稱作戰武器操演，結合城鎮韌性演習，展現台灣軍民強化自我防衛決心。

與會人士也就台灣如何面對中共軍演挑釁等威脅，及強化與美國等民主國家在資安及國防領域合作交換意見。

美國 海軍 兵推 漢光演習 社會防衛韌性

