台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

賴總統：國防預算2030達GDP的5%

經濟日報／ 本報綜合報導
賴清德總統表示，國防預算可望在2030年前比照北約的標準，達到GDP 5%。圖／取自國防部發言人臉書
行政院會才通過明年度國防預算GDP的3.32%，賴清德總統昨（22）日進一步宣示，未來政府會繼續增加國防預算，可望在2030年前比照北約的標準，達到GDP5%。

賴總統強調，此舉展現台灣自我防衛決心；但也備受各界質疑，短時間內膨脹國防預算，恐會排擠民生及社福等預算。

賴清德總統昨天赴宜蘭勗勉海軍一六八艦隊時表示，中國大陸數年來對台威脅與日俱增，面對灰色地帶侵擾的頻率持續提升，明年度國防預算將占GDP的3.32%，，可望在2030年前比照北約的標準，達到GDP5%，跟國際社會肩並肩站在一起，共同發揮威懾力量，以維護印太的和平穩定。

賴總統指出，政府不僅提高預算以強化國防力量，也秉持前總統蔡英文的「興安專案」持續修建國軍營舍空間，並改善福利待遇。

