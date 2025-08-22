賴總統提國防支出達GDP 5% 專家：總體支出1.8兆恐排擠其他支出

賴清德總統今日表示，明年度國防預算將占GDP 3.32%，也可望在2030年前比照北約的標準，達到GDP 5%。淡江戰略所兼任助理教授揭仲指出，依目前GDP增幅趨勢，2023年時整體國防預算將達1兆8000億元，國防部主管的「核心國防支出」也將達1兆2600億元。屆時除非再提出更多特別預算，否則恐怕將嚴重排擠社福、教科文等其他年度預算支出。

揭仲指出，從2022年到2026年，我國在這5年間的GDP預估值增加5.93兆，增幅為26%；若以明年GDP預估值28.60兆為準增加26%，則2030年GDP預估值將來到36.04兆，5%為1兆8000億，幾乎是2026年總體國防支出9495億的二倍。

若屆時我國的「核心國防支出」的比例要比照北約組織海牙峰會中所宣布的，要達到GDP的3.5%，則2030年「核心國防支出」，包括國防部年度預算、特別預算，與非營業特種基金支出，將來到1兆2600億，比2026年的8060億，增加4554億。

揭仲提醒，近年來國防支出維持高GDP占比，其中一部分是依靠特別預算提高支出，例如明年將結案的「海空戰力提升特別預算」及「戰機採購特別預算」，到2030年之前若要再持續提高國防支出，除非繼續提出新的特別預算，否則就要提高年度預算中國防預算的額度，如此以來除非總預算的規模能大幅增加，否則將嚴重排擠社福、教科文等其他的政事支出。

但若為了減少排擠其他支出而大幅增加特別預算，在歲計賸餘2026年就已經差不多用完的情況下，2026年到2030年的特別預算財源，恐怕就只剩下舉債。

揭仲並且提醒，特別預算多半只能用於採購或研發，不太能用於人員維持、人員訓練、保養維修等用途；因此若連年編列高額特別預算，會使「核心國防支出」的結構進一步失衡，讓花費巨資所買的一大堆武器裝備，卻沒有足夠的經費來從事人員訓練與保養維修，屆時勢必影響武器裝備的妥善率。

