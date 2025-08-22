快訊

濫用就安基金？導演羅景壬團隊拍片獲2872萬補助 許銘春涉貪列被告

他心疼回收嬤在外奔波 請喝飲料秒遭「1句」打臉：超級尷尬

閣員請辭又一人！數發部長黃彥男借調期滿 辭職歸建中研院

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統提國防支出達GDP 5% 專家：總體支出1.8兆恐排擠其他支出

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴清德總統表示，國防預算可望在2030年前比照北約的標準，達到GDP 5%。專家提醒，國防部主管的「核心國防支出」也將達1兆2600億元。屆時除非再提出更多特別預算，否則恐怕將排擠社福、教科文等其他年度預算支出。圖／取自國防部發言人臉書
賴清德總統表示，國防預算可望在2030年前比照北約的標準，達到GDP 5%。專家提醒，國防部主管的「核心國防支出」也將達1兆2600億元。屆時除非再提出更多特別預算，否則恐怕將排擠社福、教科文等其他年度預算支出。圖／取自國防部發言人臉書

賴清德總統今日表示，明年度國防預算將占GDP 3.32%，也可望在2030年前比照北約的標準，達到GDP 5%。淡江戰略所兼任助理教授揭仲指出，依目前GDP增幅趨勢，2023年時整體國防預算將達1兆8000億元，國防部主管的「核心國防支出」也將達1兆2600億元。屆時除非再提出更多特別預算，否則恐怕將嚴重排擠社福、教科文等其他年度預算支出。

揭仲指出，從2022年到2026年，我國在這5年間的GDP預估值增加5.93兆，增幅為26%；若以明年GDP預估值28.60兆為準增加26%，則2030年GDP預估值將來到36.04兆，5%為1兆8000億，幾乎是2026年總體國防支出9495億的二倍。

若屆時我國的「核心國防支出」的比例要比照北約組織海牙峰會中所宣布的，要達到GDP的3.5%，則2030年「核心國防支出」，包括國防部年度預算、特別預算，與非營業特種基金支出，將來到1兆2600億，比2026年的8060億，增加4554億。

揭仲提醒，近年來國防支出維持高GDP占比，其中一部分是依靠特別預算提高支出，例如明年將結案的「海空戰力提升特別預算」及「戰機採購特別預算」，到2030年之前若要再持續提高國防支出，除非繼續提出新的特別預算，否則就要提高年度預算中國防預算的額度，如此以來除非總預算的規模能大幅增加，否則將嚴重排擠社福、教科文等其他的政事支出。

但若為了減少排擠其他支出而大幅增加特別預算，在歲計賸餘2026年就已經差不多用完的情況下，2026年到2030年的特別預算財源，恐怕就只剩下舉債。

揭仲並且提醒，特別預算多半只能用於採購或研發，不太能用於人員維持、人員訓練、保養維修等用途；因此若連年編列高額特別預算，會使「核心國防支出」的結構進一步失衡，讓花費巨資所買的一大堆武器裝備，卻沒有足夠的經費來從事人員訓練與保養維修，屆時勢必影響武器裝備的妥善率。

GDP 揭仲 賴清德 國防支出 國防預算

延伸閱讀

賴清德拋2030年前國防預算占GDP5% 李彥秀憂快速膨脹配套跟不上

立院29日處理災後特別預算、追加預算及韌性條例修正案

川普施壓下 台灣明年國防預算占GDP 3.32%創新高

專家：武器維持費失衡恐影響後勤 軍人加薪釋憲恐再起爭議

相關新聞

國防部擬增三類涉陸背景役男 入營由保防緊盯防洩密

國防部近日向立法院提出「涉陸背景役男入營服役分發管制作法書面報告」，內容指出，目前有450名涉陸背景役男入營服役，刻由保...

賴總統提國防支出達GDP 5% 專家：總體支出1.8兆恐排擠其他支出

賴清德總統今日表示，明年度國防預算將占GDP 3.32%，也可望在2030年前比照北約的標準，達到GDP 5%。淡江戰略所...

賴清德拋2030年前國防預算占GDP5% 李彥秀憂快速膨脹配套跟不上

賴清德總統今日表示，2030年前，台灣的國防預算占比將達到GDP的5%。國民黨立委李彥秀說，國防部門支出在短時間內快速膨...

基層發公開信再陳艦隊缺員 海巡：滾動檢討人力調配

海巡艦艇勤務繁重，頻繁與中共海警船對峙，基層近日持續爆料艦艇操作人員不足的窘境，曝各機動隊現有艦艇出勤人數，均無法達到巡...

中共稱查獲國軍網攻平台 資通電軍：老調重彈的無端指控

中國大陸央視今天報導，中共國安機關稱查獲國軍資通電軍數十個網攻平台，將依法終身究責。資通電軍指揮部表示，此種老調重彈的無...

中國大陸稱查獲國軍網攻平台 資通電軍：無端指控非事實

中國大陸官媒央視今天報導，中國國家安全機關稱查獲國軍資通電軍數十個網攻平台，將依法終身究責。資通電軍指揮部表示，此種老調重彈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。