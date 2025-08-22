國防部擬增三類涉陸背景役男 入營由保防緊盯防洩密

國防部近日向立法院提出「涉陸背景役男入營服役分發管制作法書面報告」，內容指出，目前有450名涉陸背景役男入營服役，刻由保防部門列管，加強營內、外輔導考核，定期詳實登載記錄。

國防部表示，為使「國軍常備兵補充甄選分發作業規定」更臻周延，經與立委研討後，限制分發役男將增訂三類，包括：

立法院決議，鑑於中國對台威脅日益嚴峻，針對在台原有戶籍的中國籍役男以及長年在中國就學或生活役男入伍服役一事，需謹慎考量這些 役男服役的軍事單位以及服役期間的狀態。因此請國防部確實查察入營役男是否曾於中國就學或長期生活等情事 ，妥適評估分發單位及從事業務，且不宜分發機敏單位 或從事機敏業務，以維護國家安全。並向立法院外交及國防委員會提出書面報告。

國防部近日向立法院提出「涉陸背景役男入營服役分發管制作法書面報告」表示，民國84年曾由時任參謀總長羅本立上將批示的「大陸地區來台定居人員入營服役役男管理辦法」，限制大陸來台服役人員分發情蒐、通訓、航空、艦艇、主官隨員室含駕駛等單位及職務；但此案僅針對大陸地區來台定居人員，未包含其他涉陸背景役男。

國防部表示，涉陸背景役男入營前，由役政司以密件方式提供國防部名冊，入營後由單位幹部建立人員基本資料與訪談，並依生活言行、在營表現、工作現況、親友聯繫情形等面向加強營內、外輔導考核，定期詳實登載記錄，且管制不得核派機敏單位及職務。

國防部表示，為使「國軍常備兵補充甄選分發作業規定」更臻周延，經與立委研討後，擬增訂3類涉陸背景役男。

國防部表示，這類役男管制不得分發情報蒐集、資訊通信、 航空飛行、艦艇及研發類型單位，亦不得擔任新式武器裝備操作手、主官隨員含駕駛及從事戰情中心、參謀業務或其他機敏職務或工作，詳細單位及職務工作由各軍種審認。

涉陸背景役男入營人數，2024年人數為387員，佔入營總數8萬4496人，比例約0.46%。2025年迄今為63員，佔入營總數8.484員約0.74%，其中除補充兵已結訓離營外，一年期義務役及四個月軍事訓練役男均受入伍訓練中，將仍規劃分發非機敏性部隊服役。

國防部表示，規劃增訂於國軍常備兵補充甄選分發作業規定，這類人員除不得分發機敏性單位及從事機敏職務外，服役期間均由保防部門列管，藉在營輔導、考核與鑑定作為，先期發掘危安因素，並適採處置措施，防範軍事機密洩漏，以維護國家安全。 曾就讀隸屬中國國安部、解放軍、中共中宣部、統戰部或與的相關的大專院校（如圖）的役男入營須列管。圖／取自國防部「涉陸背景役男入營服役分發管制作法書面報告」

