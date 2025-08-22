賴清德拋2030年前國防預算占GDP5% 李彥秀憂快速膨脹配套跟不上

賴清德總統今日表示，2030年前，台灣的國防預算占比將達到GDP的5%。國民黨立委李彥秀說，國防部門支出在短時間內快速膨脹，讓人相當擔憂。

賴總統今日上午前往宜蘭勗勉海軍一六八艦隊時表示，明年度國防預算將占GDP3.32%，也可望在2030年前比照北約的標準，達到GDP 5%。針對立法院提出的軍人待遇提升，賴總統表示，後續若大法官解釋合憲，將追溯補齊；倘有違憲，將另循其他方式照顧國軍。

李彥秀說，去年台灣整體國防預算規模為6470億元，占GDP比率約為2.45%，明年度國防預算規模膨脹到9495億元，占GDP比率攀升至3.32％。賴總統今天宣示，到了2030年前，台灣的國防預算占比將比照北約標準，達到GDP的5%。這代表短短六年內，台灣國防預算的規模將成長超過兩倍。

李彥秀表示，強健的國防，厚實的戰備，精良的武器，全民都支持，這也是兩岸關係和平穩的根基。但是國防部門支出在短時間內快速膨脹，仍讓人相當擔憂。

李彥秀說，首先以明年度中央政府總預算而言，「國防支出」一枝獨秀，與今年相較增加金額高達897億元，占比更從今年度的15.7％大幅躍升為明年度的18.1％。但「社會福利支出」、「教科文支出」、「社區發展及環境保護支出」以及「經濟發展支出」占比全數下滑。政府部門預算支出應該穩健均衡成長，單一部門快速膨脹，對國家整體發展未必是好事。

李彥秀提到，其次「國防支出」為政府支出第三大部門，但是明年度預算與第二大部門的「教科文支出」差距僅有78億元，如果趨勢不變，快速成長的「國防支出」極有可能在後年成為第二大部門；賴總統今天的仍諾，更可能讓「國防支出」甚至直逼「社會福利支出」成為政府預算的第一大部門，這也代表國家整體發展相向從「量變」轉向「質變」。

李彥秀更指，第三，強健的國防並非只有「預算增加」，還須靠縝密的國防戰略、精良的先進武器、全民的防衛意識、充沛的人力資源以及精實的戰備訓練。短時間內如此快速膨脹的國防預算，相關的配套是否能跟上的確是值得思考的問題，全民更期待看到賴總統明確的兩岸關係方向與國防戰略定位，這才是國防的上位概念。

針對賴總統就軍人加薪，稱「若合憲將追溯補齊」，李彥秀也說，對於行政院拒絕編列軍人加薪預算更是違法違憲，立法院三讀通過的法案，經過總統公布實施就是正式法律，行政院就必須依法行政；行政院拒絕編列就是將自己當成「太上大法官」，不僅違背憲政主義的精神，更嚴重損害國軍官兵的權益與士氣。 賴清德總統今日上午前往宜蘭勗勉海軍一六八艦隊，期勉國軍持續秉持忠義軍風，成為一支「有榮耀、有紀律、有戰力」的鋼鐵勁旅。圖／總統府提供

