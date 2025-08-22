基層發公開信再陳艦隊缺員 海巡：議處規劃分配疏失人員

快訊

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡艦艇勤務繁重，頻繁與中共海警船對峙。圖／海巡署提供
海巡艦艇勤務繁重，頻繁與中共海警船對峙。圖／海巡署提供

海巡艦艇勤務繁重，頻繁與中共海警船對峙，基層近日持續爆料艦艇操作人員不足的窘境，曝各機動隊現有艦艇出勤人數，均無法達到巡防科所訂最低標準，影響勤務執行。艦隊分署則回應，部分艦艇短期未達最低人數的情況，多屬艦艇大修、汰舊或人員尚在補派前的過渡狀態，但仍將儘速檢討人力規劃與分配機制，檢討疏失人員。

審計部在2024年決算審核報告，月前就指出基層缺人問題，但海委會發新聞稿宣稱「整體艦艇人力運用無虞」、「艦艇人力來源穩定且充沛」。

海委會發稿後數日，疑艦隊分署基層本月17日凌晨透過臉書粉專「爆料海巡」，發表「給分署長的一封信-基層人員關於艦艇人力不足之檢討、延伸問題與改善建議」一文。

內容指出，分署人力規劃長期存在結構性缺陷。近年新增多艘艦艇，但未同步補足相應編制人員，致使各機動隊現有艦艇出勤人數均無法達到巡防科所訂的最低標準。

信函指稱，此情況並非近期突發，而是數年前規劃造艦時即已確定存在，且相關主管早已在任並已知，卻遲未採取有效對策，導致我前線人員長期超時服勤、停休與跨兼及支援勤務，亦未能充分補休。此種相對壓榨基層同仁的安排不僅違反分署人力管理原則，亦嚴重增加勤務安全風險。

艦隊分署回應宣稱，所屬艦艇人力運用，均依照現行勤務規定，確保出勤人數符合勤務及航行安全需求。部分艦艇短期未達最低人數的情況，多屬艦艇大修、汰舊或人員尚在補派前的過渡狀態，期間皆已由其他艦艇人力或支援方式妥善調度，整體執勤能量未受影響。

艦隊分署說，為因應行政院核定新造艦艇逐年交付所需，自2025年至2041年間將分階段補足1674名人力，並透過中央警察大學、警察專科學校委託招訓、特考及多元進用管道補充，滾動檢討各海巡隊與分署人力調配，避免單位過勞與勤務落差。

