中共稱查獲國軍網攻平台 資通電軍：老調重彈的無端指控

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部資通電軍指揮部忠信營區。圖／軍聞社
中國大陸央視今天報導，中共國安機關稱查獲國軍資通電軍數十個網攻平台，將依法終身究責。資通電軍指揮部表示，此種老調重彈的無端指控，絕非事實，反而凸顯中共引用內國法規，系統性操作輿論，型塑長臂管轄、打擊國軍士氣的企圖。

央視今天報導，宣稱中共國家安全機關查獲國軍資通電軍使用的數十個網攻平台，試圖竊取中共敏感數據和重要情報，將依據有關規定，採取必要的懲治措施，將依法終身追責。

資通電軍指揮部回應強調，這種老調重彈之無端指控，絕非事實；反而凸顯中共引用內國法規，系統性操作輿論，型塑長臂管轄、企圖打擊我軍士氣。

資通電軍再次重申，資通電軍負有國防資訊及網路防護等核心任務，將持續捍衛數位疆土，堅實資安韌性，無懼任何威脅，更不會動搖抗敵意志與士氣。

