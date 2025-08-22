中國大陸稱查獲國軍網攻平台 資通電軍：無端指控非事實

快訊

中央社／ 台北22日電
中國大陸官媒央視今天報導，中國國家安全機關稱查獲國軍資通電軍數十個網攻平台，將依法終身究責。資通電軍指揮部表示，此種老調重彈的無端指控，絕非事實，反而凸顯中共引用內國法規，系統性操作輿論，型塑長臂管轄、打擊國軍士氣的企圖。

央視報導宣稱，中國國家安全機關查獲國軍資通電軍使用的數十個網攻平台，試圖竊取中國敏感數據和重要情報，將依據有關規定，採取必要的懲治措施，將依法終身追責。

資通電軍指揮部以新聞稿回覆，中共以老調重彈的無端指控，絕非事實，反而凸顯中共引用內國法規，系統性操作輿論，型塑長臂管轄、打擊國軍士氣的企圖。

資通電軍再次重申，資通電軍負有國防資訊及網路防護等核心任務，將持續戮力捍衛數位疆土，堅實資安韌性，無懼任何威脅，更不會動搖抗敵意志與士氣。

