快訊

中職／悍將選秀簽下9人、1投變「空氣」 狀元張育豪合約總值740萬

快閃來台！黃仁勳赴台積電演講 特地準備「1禮物」為張忠謀慶生

八二三戰役67週年 參戰官兵、遺族赴金門紀念

中央社／ 金門22日電

陸軍司令部於金門舉辦八二三戰役67週年紀念活動，參戰官兵及遺族今天陸續抵達；陸軍司令部表示，陸軍全體官兵將承繼先烈遺志，持續堅守國土、守護人民，確保國家長治久安。

陸軍司令部今天、明天在金門舉辦「八二三戰役67週年紀念」活動，根據陸軍司令部提供新聞資料，在八二三戰役戰友總會、各縣市協會、陣亡烈士遺族勵進會等單位協助下，邀請來自全台參戰官兵、陣亡烈士遺族遺眷等124人參加。

金防部指揮官黃先任中將今天上午率領官兵，於金門機場迎接陸續抵達金門參戰官兵及遺族遺眷。迎賓活動後將展開戰地巡禮，除安排於烈嶼公墓進行追思活動，也將前往八二三戰史館及獅山砲陣地等處。

八二三戰役戰友總會總幹事姚東龍接受媒體聯訪表示，大家都很渴望重返金門，有參戰官兵說，「年紀再老，爬也要爬到金門去」；姚東龍也說，希望國人飲水思源，莫忘八二三，「戰爭無情，和平無價」。

陸軍司令部表示，透過本次紀念活動，不僅向參戰英雄前輩與先烈表達最崇高敬意，也希望將他們浴血奮戰、捨生取義精神化為官兵守護家園意志；使這份精神不僅屬於歷史，更是當前陸軍面對各項威脅與挑戰時最堅實的力量來源。

陸軍司令部表示，陸軍全體官兵將承繼先烈遺志，秉持同樣的信念與勇氣，持續堅守國土、守護人民，確保國家長治久安。

陸軍 金門 烈士

延伸閱讀

金門國家公園30週年研討會　關注韌性永續議題

不讓你孤單！金門榮服處助獨居榮民打掃讓家更溫暖舒適

迎接大學新鮮人 金大與金寧戶政合作加速遷籍作業

10月25日光復節連假離島機票 下周一上午9時開放訂位

相關新聞

中共稱查獲國軍網攻平台 資通電軍：老調重彈 無端指控

中國大陸央視今天報導，中共國安機關稱查獲國軍資通電軍數十個網攻平台，將依法終身究責。資通電軍指揮部表示，此種老調重彈的無...

中國大陸稱查獲國軍網攻平台 資通電軍：無端指控非事實

中國大陸官媒央視今天報導，中國國家安全機關稱查獲國軍資通電軍數十個網攻平台，將依法終身究責。資通電軍指揮部表示，此種老調重彈...

我援贈4架UH-1H直升機 巴拉圭總統貝尼亞出席交接典禮

我國援贈中南美洲友邦巴拉圭4架UH-1H直升機，日前在當地舉行援贈交接典禮，巴拉圭總統貝尼亞親自出席儀式，並接受我駐巴拉...

共軍九三閱兵前夕 22共機5共艦台海周邊活動

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機22架次、共艦5艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸...

明年國防預算創新高 侯友宜旅美前導師：台灣應走出自己的路

行政院會拍板通過明年度中央政府總預算，其中國防預算金額創下史上新高，總計高達9495億元，占GDP3.32%，達到美國總...

少校帶全家飛走 揭密國軍輕航機部隊史上最離譜叛逃案

國軍輕航機部隊史上最匪夷所思的軍機叛逃事件，不在金門、馬祖，而是1961年少校作戰長鄭祖佑帶著妻兒擠進L-19後座，由屏東機場揚長而去。 但鄭祖佑未能成功，大陸方面記錄，福建平潭擊落一架國軍L-19觀測機。平潭的緯度比屏東高得多，鄭祖佑為何航線向北偏到平潭，是不解之謎。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。