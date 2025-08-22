八二三戰役67週年 參戰官兵、遺族赴金門紀念

陸軍司令部於金門舉辦八二三戰役67週年紀念活動，參戰官兵及遺族今天陸續抵達；陸軍司令部表示，陸軍全體官兵將承繼先烈遺志，持續堅守國土、守護人民，確保國家長治久安。

陸軍司令部今天、明天在金門舉辦「八二三戰役67週年紀念」活動，根據陸軍司令部提供新聞資料，在八二三戰役戰友總會、各縣市協會、陣亡烈士遺族勵進會等單位協助下，邀請來自全台參戰官兵、陣亡烈士遺族遺眷等124人參加。

金防部指揮官黃先任中將今天上午率領官兵，於金門機場迎接陸續抵達金門參戰官兵及遺族遺眷。迎賓活動後將展開戰地巡禮，除安排於烈嶼公墓進行追思活動，也將前往八二三戰史館及獅山砲陣地等處。

八二三戰役戰友總會總幹事姚東龍接受媒體聯訪表示，大家都很渴望重返金門，有參戰官兵說，「年紀再老，爬也要爬到金門去」；姚東龍也說，希望國人飲水思源，莫忘八二三，「戰爭無情，和平無價」。

陸軍司令部表示，透過本次紀念活動，不僅向參戰英雄前輩與先烈表達最崇高敬意，也希望將他們浴血奮戰、捨生取義精神化為官兵守護家園意志；使這份精神不僅屬於歷史，更是當前陸軍面對各項威脅與挑戰時最堅實的力量來源。

陸軍司令部表示，陸軍全體官兵將承繼先烈遺志，秉持同樣的信念與勇氣，持續堅守國土、守護人民，確保國家長治久安。

