快訊

中職／悍將選秀簽下9人、1投變「空氣」 狀元張育豪合約總值740萬

快閃來台！黃仁勳赴台積電演講 特地準備「1禮物」為張忠謀慶生

台加簽署暗船偵知系統MOU 助追蹤中國大陸海上秘密活動

中央社／ 多倫多21日專電

台加8月簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」，加拿大「環球郵報」今天報導指出，加拿大與台灣分享偵測科技及衛星數據，協助台灣識別在其水域航行的非法漁船，也可用來追蹤中國海上秘密活動。

近年來中國海警船頻繁在東沙、金門水域出沒襲擾，甚至關閉船舶自動識別系統（AIS）企圖隱匿航跡，執行灰色領域地帶衝突。「暗船偵知系統」有助於打擊船隻以匿名方式進行「非法、未報告及不受規範」（IUU）之漁業等海上活動。

環球郵報（The Globe and Mail）今天報導指出，加拿大的暗船偵知技術，藉由可穿透雲層的衛星定位，追蹤被人為關閉定位傳輸設備的船隻。台灣是加拿大第3個簽署此項技術共享協議的司法管轄區；加拿大已與厄瓜多及菲律賓共享暗船偵知技術，菲律賓將相關科技應用於中菲爭議水域。

報導指出，由於台加沒有正式外交關係，加拿大對雙邊任何涉及安全領域的合作，持保守態度，但雙方在安全領域的交流正逐漸開展。去年起，加拿大在台派駐網路專員，加強打擊網路駭客及假訊息，尤其是來自中國的網路攻擊行動。

今年，加拿大駐台代表倪傑民（Jim Nickel）趕在8月初調任駐越南大使之前，與台灣駐加代表曾厚仁完成簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」。曾厚仁表示，這項備忘錄「凸顯雙方對印太區域和平穩定的共同承諾」。

環球郵報報導，加拿大簽署該備忘錄提供台灣協助，是加拿大印太戰略最明顯的標誌之一。加拿大漁業及海洋部11日在社群平台X表示，加拿大將為台灣提供為期2年的培訓及技術平台使用權。

加拿大漁業及海洋部發言人馬戛爾尼（CraigMacartney）表示，台加暗船偵知合作「有助台灣加強監測包括其自身船隊在內之海上活動，從而對非法捕撈行為，採取更有效且直接的執法行動。」

加拿大亞太基金會（APFC）副總裁納吉布拉（VinaNadjibulla）認為，暗船偵知合作是加國印太戰略最豐碩成果之一，印尼及越南也已對此表達興趣。這項技術雖主要用於打擊非法捕魚活動，亦可用於偵測極權國家從事販毒、破壞海纜等基礎設施的船隻；台灣可以運用衛星資料，對抗中國的灰色地帶戰術。

衛星 加拿大 網路攻擊

延伸閱讀

LPGA／加拿大公開賽 錢珮芸飆68桿首輪並列第8名

加拿大來台轉機客9月起免安檢 每年22萬人受惠

花蓮與日本新創社群簽MOU 邁向數位遊牧城市

高校太卷？7月底才結婚的廣東副教授輕生 老師赫赫有名

相關新聞

中共稱查獲國軍網攻平台 資通電軍：老調重彈 無端指控

中國大陸央視今天報導，中共國安機關稱查獲國軍資通電軍數十個網攻平台，將依法終身究責。資通電軍指揮部表示，此種老調重彈的無...

中國大陸稱查獲國軍網攻平台 資通電軍：無端指控非事實

中國大陸官媒央視今天報導，中國國家安全機關稱查獲國軍資通電軍數十個網攻平台，將依法終身究責。資通電軍指揮部表示，此種老調重彈...

我援贈4架UH-1H直升機 巴拉圭總統貝尼亞出席交接典禮

我國援贈中南美洲友邦巴拉圭4架UH-1H直升機，日前在當地舉行援贈交接典禮，巴拉圭總統貝尼亞親自出席儀式，並接受我駐巴拉...

共軍九三閱兵前夕 22共機5共艦台海周邊活動

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機22架次、共艦5艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸...

明年國防預算創新高 侯友宜旅美前導師：台灣應走出自己的路

行政院會拍板通過明年度中央政府總預算，其中國防預算金額創下史上新高，總計高達9495億元，占GDP3.32%，達到美國總...

少校帶全家飛走 揭密國軍輕航機部隊史上最離譜叛逃案

國軍輕航機部隊史上最匪夷所思的軍機叛逃事件，不在金門、馬祖，而是1961年少校作戰長鄭祖佑帶著妻兒擠進L-19後座，由屏東機場揚長而去。 但鄭祖佑未能成功，大陸方面記錄，福建平潭擊落一架國軍L-19觀測機。平潭的緯度比屏東高得多，鄭祖佑為何航線向北偏到平潭，是不解之謎。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。