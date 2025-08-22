台加簽署暗船偵知系統MOU 助追蹤中國大陸海上秘密活動

台加8月簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」，加拿大「環球郵報」今天報導指出，加拿大與台灣分享偵測科技及衛星數據，協助台灣識別在其水域航行的非法漁船，也可用來追蹤中國海上秘密活動。

近年來中國海警船頻繁在東沙、金門水域出沒襲擾，甚至關閉船舶自動識別系統（AIS）企圖隱匿航跡，執行灰色領域地帶衝突。「暗船偵知系統」有助於打擊船隻以匿名方式進行「非法、未報告及不受規範」（IUU）之漁業等海上活動。

環球郵報（The Globe and Mail）今天報導指出，加拿大的暗船偵知技術，藉由可穿透雲層的衛星定位，追蹤被人為關閉定位傳輸設備的船隻。台灣是加拿大第3個簽署此項技術共享協議的司法管轄區；加拿大已與厄瓜多及菲律賓共享暗船偵知技術，菲律賓將相關科技應用於中菲爭議水域。

報導指出，由於台加沒有正式外交關係，加拿大對雙邊任何涉及安全領域的合作，持保守態度，但雙方在安全領域的交流正逐漸開展。去年起，加拿大在台派駐網路專員，加強打擊網路駭客及假訊息，尤其是來自中國的網路攻擊行動。

今年，加拿大駐台代表倪傑民（Jim Nickel）趕在8月初調任駐越南大使之前，與台灣駐加代表曾厚仁完成簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」。曾厚仁表示，這項備忘錄「凸顯雙方對印太區域和平穩定的共同承諾」。

環球郵報報導，加拿大簽署該備忘錄提供台灣協助，是加拿大印太戰略最明顯的標誌之一。加拿大漁業及海洋部11日在社群平台X表示，加拿大將為台灣提供為期2年的培訓及技術平台使用權。

加拿大漁業及海洋部發言人馬戛爾尼（CraigMacartney）表示，台加暗船偵知合作「有助台灣加強監測包括其自身船隊在內之海上活動，從而對非法捕撈行為，採取更有效且直接的執法行動。」

加拿大亞太基金會（APFC）副總裁納吉布拉（VinaNadjibulla）認為，暗船偵知合作是加國印太戰略最豐碩成果之一，印尼及越南也已對此表達興趣。這項技術雖主要用於打擊非法捕魚活動，亦可用於偵測極權國家從事販毒、破壞海纜等基礎設施的船隻；台灣可以運用衛星資料，對抗中國的灰色地帶戰術。

