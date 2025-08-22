我援贈4架UH-1H直升機 巴拉圭總統貝尼亞出席交接典禮

我國援贈中南美洲友邦巴拉圭4架UH-1H直升機，日前在當地舉行援贈交接典禮，巴拉圭總統貝尼亞親自出席儀式，並接受我駐巴拉圭大使韓志正呈獻的UH-1H直升機模型。

這項援贈儀式在當地時間21日上午舉行，貝尼亞總統身穿繡有我國空軍三型主力戰機以及中巴兩國國旗圖案的飛行夾克，接受韓志正呈獻紀念品與UH-1H直升機模型，模型基座上刻有「友誼長存」字樣。貝尼亞同時參觀會場陳展的UH-1H，並與由台南亞航公司派赴當地協助直升機組裝、測試的工作人員合影留念。

這批直升機採用傳統深綠色軍機塗裝，並漆上巴拉圭空軍編號，機艙中也釘有兩國國旗銘牌，名牌上有「中華民國（台灣）與巴拉圭共和國精誠與共」字樣。

我駐巴國大使館在官方社群粉專貼出圖文，強調「願這4架直升機加強人道主義援助，打擊巴拉圭販毒和組織犯罪，也願空軍英勇的飛行員永遠平安歸來」。根據當地新聞報導，台巴兩國的合作將加強巴拉圭武裝部隊的作戰能力，尤其在國防及安全領域，巴國政府強調這項合作將加強雙邊關係。

巴拉圭政府指出，這批直升機具有多用途特性，包括搜救、航空醫療後送、撲滅森林大火、打擊販毒、組織犯罪等其他不法活動。

我國從民國85年起至今，已陸續援贈9批、20架UH-1H給巴拉圭軍方。今年4月間，亞航在台南機場陸續整修、試飛這批已經除役的UH-1H，其特殊的引擎聲曾引起航空迷的熱議與關注。 巴拉圭總統貝尼亞親自出席我國援贈UH-1H直升機儀式，接受駐巴國大使韓志正呈獻飛機模型。圖／駐巴拉圭大使館臉書粉專 我國援贈巴拉圭UH-1H直升機採用傳統深綠色軍機塗裝，我國自民國85年起已陸續援贈20架同型機予巴國。圖／駐巴拉圭大使館臉書粉專 我國援贈巴拉圭UH-1H直升機機艙中也釘有兩國國旗銘牌，名牌上有「中華民國(臺灣)與巴拉圭共和國精誠與共」字樣。圖／駐巴拉圭大使館臉書粉專

