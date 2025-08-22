快訊

葉丙成涉洩性平案學生個資 教部性平會認定未違法

槍手逃橋頭燒毀BMW！高雄槍擊命案 警研判計畫性預謀犯案

整理包／今晚鬼門開！買房有訣竅、普度別求財 盤點農曆7月習俗禁忌

聽新聞
0:00 / 0:00

共軍九三閱兵前夕 22共機5共艦台海周邊活動

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機22架次，共艦5艘持續在台海周邊活動，其中有9架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機22架次，共艦5艘持續在台海周邊活動，其中有9架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。圖／國防部提供

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機22架次、共艦5艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

共軍將在9月3日舉行擴大閱兵活動，近期共軍機艦在台海周邊活動頻次再增加；國防部統計，從昨（2）日清晨到今（22）日清晨6時為止，共計偵獲共機22架次，共艦5艘持續在台海周邊活動，其中有9架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨日上午7時到昨日晚間7時45分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計19架次在台海中線沿線活動，其中6架次曾逾越中線進入我北部活動。

西南空域方面，從昨天上午7時45分至晚間8時40分，發現中共輔戰機、無人機計3架次，在我西南空域長時間、大範圍活動徘徊。

戰機 台海 國防部

延伸閱讀

中共27機艦擾台 國軍嚴密監控應處

國軍年度精準飛彈射擊之際 共軍22機5艦出海擾台

楊柳颱風侵台前夕 14共機6共艦出海擾台

日艦去年一度誤闖中國領海 遭共軍砲彈警告

相關新聞

共軍九三閱兵前夕 22共機5共艦台海周邊活動

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機22架次、共艦5艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸...

明年國防預算創新高 侯友宜旅美前導師：台灣應走出自己的路

行政院會拍板通過明年度中央政府總預算，其中國防預算金額創下史上新高，總計高達9495億元，占GDP3.32%，達到美國總...

少校帶全家飛走 揭密國軍輕航機部隊史上最離譜叛逃案

國軍輕航機部隊史上最匪夷所思的軍機叛逃事件，不在金門、馬祖，而是1961年少校作戰長鄭祖佑帶著妻兒擠進L-19後座，由屏東機場揚長而去。 但鄭祖佑未能成功，大陸方面記錄，福建平潭擊落一架國軍L-19觀測機。平潭的緯度比屏東高得多，鄭祖佑為何航線向北偏到平潭，是不解之謎。

明年國防預算創新高 GDP占比首破3% 圖解因應北約標準新增款項

行政院會21日通過115年度總預算案，將連同施政計畫草案於8月底送立法院審議。受新版財劃法影響，明年度歲入2兆8623億元，終結連4年成長，歲出微幅成長至3兆350億元，增加1100億元，約增3.8%，歲入歲出差短1727億元，加計債務還本、特別預算，須舉債4千億元。

新聞眼／硬湊國防預算 只為給川普看

行政院會昨拍板通過明年度中央政府總預算，其中國防預算金額創下史上新高，總計高達九四九五億元，占ＧＤＰ百分之三點三二，達到...

武器維持、人員訓練費 趕不上採購研發 揭仲：國防支出結構嚴重失衡

行政院會通過明年度中央政府總預算案，其中「總體國防支出」金額將達到創紀錄的九四九五億元，占ＧＤＰ預估值廿八點六兆的比率約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。