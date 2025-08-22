明年國防預算創新高 侯友宜旅美前導師：台灣應走出自己的路

行政院會拍板通過明年度中央政府總預算，其中國防預算金額創下史上新高，總計高達9495億元，占GDP3.32%，達到美國總統川普所要求的額度。侯友宜旅美85歲嘉中退休導師賴正雄評論說，「台灣是否該重新思考自己的定位與出路？」應該走出自己的路。

賴正雄台大外文系畢業後，回嘉中母校任教25年，1989年退休，在校擔任高三英文課及導師，與大部分學生畢業後有互動，與侯友宜書信往來，侯友宜參選，賴隔海提選戰10項建議。選後持續關注家鄉政局及國內外大事發表評論。

賴正雄說，「最近看到故李敖擔任任立委質詢名句：台灣既是美國第一看門狗，為何仍須付錢買美國軍備？確實如此，但很少人認真思考這個問題。通常買美國軍火一向有利可圖。包括美國參眾議員及當事國國防部長及相關立委。

回顧李登輝時代買拉法葉軍艦案，他辦不成，後來陳水扁繼任雖撂重話：即使動搖國本也要辦到底！結果2任總統還是不了了之，為什麼？因為軍火採購案，涉及龐大利益。幾乎執政黨與官員會不「心動」？

但軍購須涉及地區有無此需求。若已經不成氣候軍事地區，美國往往「棄之如蔽履」如前南越，菲律賓克拉克基地、台中清泉崗、再如拜登上任阿富汗等。美國在這些基地早投下無數金錢，已無再投的必要，最重要是無利可圖。這也是拜登放棄阿富汗的原因之一。

目前烏克蘭、以色列及台灣地位正熱（hot)，所以台灣官員也很難放棄繼續買美國軍火。這是故李敖未加深入探討地方。現在讓我們重新來研究台灣地位及購買軍火的必要性。

台灣位處美國亞太第一島鏈重要地位。但美國人觀點卻是，台灣處在中共太平洋邊緣的出口地帶。老美認為台灣購買軍火是防衛自己安全而非為他們看守門戶的狗，中共認為台灣自古以來就屬中國，當然理由太牽強，因為兩岸百餘年來少有互動。

中國為什麼不敢主張朝鮮半島屬中國？因為戰後史達林主張北朝鮮是俄羅斯的；台積電獨特成就：老美認為台灣處境危險，必須遷移美國，台灣乖乖順從，給1600億美元美元在美國投資，台積電地位及成就無可取代。

台灣執政黨忘記我們有上述2大優勢。台灣地理位置可牽制美、中2大國，而非僅僅只是自身的安全。治國最怕一再「妄自菲薄」、「看扁自己」，但要善用自己優點，必須要有人才，包括外交、財經等。

以色列沒有台灣重要地理位置，但有高科枝及全球相挺猶太人後裔。烏克蘭有歐洲作後盾、領土又比台灣大得多；新加坡除海運位置、有人才及全球外交關係，所以不怕馬來西亞侵略。台灣除有上述優勢外，另有「豬槽內惡牛母」（自相互鬥、內鬥內行），看到中共及老美總是矮半截。

其實台灣處境地位，若一再依靠中國或美國單方皆不妥。親中，擔心有朝一日被統，民主自由蕩然無存，依靠美國有朝一日，逼你和談，普丁承諾不一定可靠，老共呢？川普歷史讀的不多，他不知道，當年美國馬歇爾將軍調停國共大失敗，導致國府潰敗，但對老共完全不理，非上策。畢竟我們敵人是共產黨，而非全部中國人。

因此台灣應該走出自己的路：敢大膽聲明：台海危機應由美國獨自面對，軍費美國承擔。或最多共同負擔，一人一半。由台灣獨自承擔有失公平。當然台灣必需有卓越外交人才去談判及折衝。僅憑新潮流或競選的「常敗將軍」林佳龍，或蕭美琴，恐怕皆使不上力吧。

台灣人才不少，台積電這張好牌，不宜如此胡亂出牌。出牌前得由外交團隊深思熟慮。千萬不能糟踏台灣全民得之不易的這張王牌，中、美兩國那方誰善待我們，咱們就酌情分享一下我們的科技成果，如同川普衡量關稅的準繩。兩邊不得罪才是上上之策。

當然要認識台灣地位及新出路，須有下列人才的團隊：有智慧：認請自己和別人，絕非僅看到軍售的回扣的數目；有膽識：才敢為台灣衝刺，才敢有所作為；無私心：為台灣千秋萬世著想，捨利而求義。

也許有人認為這是妄想，但總有個期待，也比渾渾噩噩度日子更強。我們終極目標是，台灣可以跟任何一國平起平坐。台灣總統有朝一日若也能與美國總統白宮面談，絕非夢想。自己命運總該由自己掌握與決定。」