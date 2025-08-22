中共27機艦擾台 國軍嚴密監控應處

國軍輕航機部隊史上最匪夷所思的軍機叛逃事件，不在金門、馬祖，而是1961年少校作戰長鄭祖佑帶著妻兒擠進L-19後座，由屏東機場揚長而去。 但鄭祖佑未能成功，大陸方面記錄，福建平潭擊落一架國軍L-19觀測機。平潭的緯度比屏東高得多，鄭祖佑為何航線向北偏到平潭，是不解之謎。

