新聞眼／硬湊國防預算 只為給川普看

行政院會昨拍板通過明年度中央政府總預算，其中國防預算金額創下史上新高，總計高達九四九五億元，占ＧＤＰ百分之三點三二，達到美國總統川普所要求的額度，但大舉增加國防支出卻硬是不編在野黨要求的軍人加薪預算，一味向美國輸誠，但台灣兵源不足的問題又該如何是好？

一一五年總預算出爐，各方關切賴清德總統掛保證要達到ＧＤＰ百分之三的國防預算，究竟會如何編列？答案揭曉，原屬傳統「核心國防預算」範疇的軍事投資、作業維持及人員維持三項目共增加九三八億元，而傳出總額度超過五○○○億元的「防衛韌性特別預算」以及一五○○億元韌性預算，行政院與國防部僅釋出一一七六億元的數字，其他細節仍舊諱莫如深。

國防預算一下子高達ＧＤＰ百分之三，細看增加項目，說穿了僅是原屬退輔會主管的退除役官兵退休給付，以及海巡署支出，兩者加起來超過一三○○億元，果然讓國防支出創新高超過九○○○億元，ＧＤＰ占比百分之三點三二。

行政院解釋，納入退撫支出和海巡開支是循「北約組織標準」。其實北約國家也是被川普威脅的難兄難弟，只能想盡辦法疊高名義上的國防支出，但各國是否真有花在國防武器上？恐怕誰都心知肚明，重點只是拿出作為告訴川普「我們真的動起來了」。

政院採北約模式，但北約國家軍事支出還著重關鍵基礎設施、能源管線安全等，反觀賴政府鼓吹了一年多的全社會防衛韌性，經歷七月間幾次颱風、豪雨，一下子就暴露政策的脆弱性，賴政府是否真有心務實面對國防安全令人存疑。

賴政府國防預算除納入退除役官兵一○六四億元，人員維持費也為了行政院核定的三波加給，而增列一九二億，達二○○八億元，但對於藍白陣營推動軍人加薪三百億元卻置之不理，還稱要等待釋憲結果再決定是否編列，令人憂心九月立法院開議後，朝野對撞戲碼恐怕又要上演。