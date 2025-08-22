武器維持、人員訓練費 趕不上採購研發 揭仲：國防支出結構嚴重失衡

行政院會通過明年度中央政府總預算案，其中「總體國防支出」金額將達到創紀錄的九四九五億元，占ＧＤＰ預估值廿八點六兆的比率約百分之三點三二。淡江大學戰略所兼任助理教授揭仲擔憂，行政院並未納入軍人加薪方案的三○○億元，可能引發在野黨杯葛，甚至不排除會要求將總預算退回重編。

揭仲進一步提醒，若按照往年標準，僅計算「核心國防支出」，則明年約八一三六億元，占ＧＤＰ預估值廿八點六兆元的比率為百分之二點八四。他提醒，雖然明年度「核心國防支出」比一一四年度相同標準下的六三八六億，大幅增加逾一六○○億，增幅高達百分之廿六，但國防支出結構失衡的情形，卻也比往年嚴重。

他分析，一一五年用於武器採購與研發的金額，包括軍事投資預算一六一六億與特別預算的分配數一八六八億，合計高達三四八四億；但用於人員訓練、燃料採購與武器裝備維修保養的作業維持預算，卻因為難以獲得特別預算的挹注，以一一五年度僅為一九九○億來看，其金額成長趕不上武器採購與研發的幅度。

揭仲提醒，武器採購與研發支出與「作業維持」支出，最好能維持一比一的比例，以確保所獲得的武器裝備有合格的人員操作、有足夠的燃料來運作，和獲得必要的保養維護。然而，國軍武器採購研發支出，與作業維持支出之間的比例，近年卻出現失衡徵兆，一一三年度高達一點七二比一，去年度略降為一點五九比一，明年度可能增為新高之一點七五比一，失衡情形令人擔心。

淡江大學戰略所副教授林穎佑表示，明年國防預算納入退撫及海巡支出，顯示在現今威脅多元化的情況下，國防事務不再僅限於國防部的責任，例如關鍵基礎設施的防護等。尤其這次納入海巡經費，更凸顯在面臨中共灰色地帶行動的挑戰時，海巡署將扮演更多更吃重的角色。

林穎佑認為最主要還是像美國政壇及民間，展現台灣對於自我防衛的企圖心，相對於北約會員國對於國防的投注，台灣的決心絕不下於各國。