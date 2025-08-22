聽新聞
閱讀秘書／北約模式 提高軍事費用

聯合報／ 記者李人岳
中華戰略前瞻協會研究員揭仲。圖／聯合報系資料照片
中華戰略前瞻協會研究員揭仲。圖／聯合報系資料照片

行政院拍板明年度總預算案，國防預算為符合賴總統所提出達到ＧＤＰ百分之三目標，循北約模式納入原屬退輔會主管的退除役官兵退休給付一○六四億元，及海巡支出二九五億元，金額超過一三○○億元。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲解釋，北約各會員國近期為因應美國總統川普要求各國提高國防支出，同樣必須研議如何墊高國防預算，其中一項解決方案便是在傳統由國防部主管、與國防軍事事務直接相關的「核心國防支出」外，另將「衍生性國防支出」也納入國防經費，如將網路安全、關鍵基礎設施及能源管線等社會韌性開支納入。

部分北約國家並無退伍軍人部或退輔會等離退軍人事務專責部門，因此將退伍軍人相關照顧納入廣義的國防支出。「北約模式」的共通點就是各國為了回應川普政府要求各國提高軍費的壓力。

