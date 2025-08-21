政院拍板國防明年預算創新高 白委喊支持：預算應透明且具效益

行政院會今通過明年度中央政府總預算案，其中國防預算部分將改採北大西洋公約組織模式計算，總金額將達9495億，占GDP的3.32%。民眾黨立委林憶君喊支持提升國防韌性，她也說，但預算應透明且具效益，不應為提升國防預算占比而壓縮醫療、教育等必要民生的預算。

林憶君表示，對於捍衛台灣的國防預算絕對全力支持，但希望每一分錢都是用在刀口上，絕對不允許浮濫編列、浪費民脂民膏，預算應透明且有其效益編列，不應為了提升國防預算占比而壓縮醫療、教育等必要民生的預算。但問題是國防部針對明年立法通過的「軍人待遇調整」法定預算支出，竟然一毛未編，行政院竟然帶頭違法，「未來相關預算都將與黨團討論，並在下個會期嚴格審視。」

林憶君指出，行政院通過的國防預算共9495億元，更較今年增加1768億元，成長幅度顯著，GDP占比直接拉高到3.32%，超過過去平均2%至2.5%水準，外界多少會質疑「軍事化過頭」，但兩岸關係緊張之際，為因應國際情勢與區域威脅，台灣確實有其提升國防能力的必要性，面對區域安全情勢嚴峻，國防預算逐年調升也是必要趨勢。

林憶君表示，建軍備戰應根據實際面對的威脅檢視所需要採購的裝備，以及部隊如何編制、訓練，而不是用「耍嘴皮」的方式「重新定義」國防預算，將更多預算科目納入計算，就只是為了應付達到GDP 3%的期待，實際上內容是「換湯不換藥」。

林憶君說，國防預算是否會刪除或凍結，仍需待審視完整預算書內容後再與黨團討論，民眾黨仍會秉持理性、務實的態度審視每一筆預算，盼屆時賴政府不要企圖又想利用「抗中保台」的「芒果乾」、用國安問題來掩蓋預算編列的本質問題。

林憶君表示，將持續關注相關國防預算並嚴格把關，確保每一分國防經費都能用在刀口上，以真正提升台灣安全，而不是淪為債務黑洞。民眾黨自始至終都支持國防自主，支持提升國軍戰力；但支持國軍預算，不代表對所有預算編列都一定要無條件全盤接受。