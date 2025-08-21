新增國防特別預算1176億元 國防部：「防衛韌性特別條例」近期拍板

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部主計局長謝其賢中將表示，國防部提出的「防衛韌性特別條例」，8月8日已經送進行政院審查。包含先前的「國土安全韌性特別條例」明年度預計編列1100億元，海巡署則編列約76億元。圖／行政院提供
行政院院會今天通過明年度中央政府總預算案，其中國防預算方面，包括明年將新增加的特別預算1176億元」，外界關切是否就是國防部將提出的軍購特別預算？國防部主計局長謝其賢中將表示，國防部提出的「防衛韌性特別條例」，8月8日已經送進行政院審查。包含先前的「國土安全韌性特別條例」預計編列1100億元，海巡署則編列約76億元。

行政院院會今天通過明年度中央政府總預算案，國防預算部分，共計編列9495億元，比去年增加1768億，佔GDP達3.32%，較去年增加了0.5個百分點。

特別預算方面，明年度即將結案的「新式戰機採購特別預算」(F-16C/D Block70)及「海空戰力提升計畫特別預算」兩項，分別編列399億元及293億元，各減列31億與181億元；非營業特種基金也比前一年度減列152億元為654億元。另外，行政院預計編列的特別預算達1176億元。

媒體關切新增加的特別預算1176億元，是否就是國防部將提出的擴大軍購預算？國防部主計局長謝其賢表示，外界所謂軍購預算的法源定名為「防衛韌性特別條例」，8月8日已經送進行政院正在審查中。

謝其賢進一步解釋，先前提出的「國土安全韌性特別條例」以及審查中的「防衛韌性特別條例」，國防部明年預計編列約1100億元、海巡署編列約76億元。詳細金額還在審查中。

至於民進黨立委王定宇先前爆料預算規模將不到外傳的7000億元、並且將分7年編列等，謝其賢強調，防衛韌性特別條例還在審查、尚未定案，最快近期就可拍板；至於「國土安全韌性預算」則因行政院剛送出特別條例修正案，修正通過後才會再送特別預算。

