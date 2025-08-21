專家：武器維持費失衡恐影響後勤 軍人加薪釋憲恐再起爭議

行政院會今天通過明年度中央政府總預算案，其中「總體國防支出」金額將達到創紀錄的9495億元，占GDP預估值28.6兆的比例約3.32%。淡江大學戰略所兼任助理教授揭仲指出，若按照往年標準計算「核心國防支出」，大約8136億元，占GDP的2.84％。不過行政院並未納入軍人加薪方案的300億元，揭仲擔憂可能引發在野黨杯葛，甚至不排除會要求將總預算退回重編。

揭仲表示，根據行政院的會議資料，115年度「總體國防支出」，除往年採計的「國防部年度預算歲出編列數」5614億元、「國防部主管之特別預算之歲出分配數」1868億元，與「非營業特種基金支出」654億元等三大「核心國防支出」共8136億元外；行政院也首度參酌北大西洋公約組織的標準，將輔導會「退除役官兵退休給付」1064億及海巡署支出295億，共1359億之「衍生性國防支出」一併納入，使115年度新標準下的總體國防支出達9495億元，占GDP預估值28.6兆元(114年8月預測)的比例為3.32％。

但揭仲指出，若按照往年標準，僅計算「核心國防支出」，則115年約8136億元，占115年GDP預估值28.6兆元的比例為2.84％。他提醒，雖然115年度「核心國防支出」來到8136億，比114年度相同標準下的6470億，大幅增加1666億，增幅高達26％，但國防支出結構失衡的情形，卻也比往年嚴重。

揭仲分析，115年度用於武器採購與研發的金額，包括年度軍事投資預算1616億與特別預算的分配數1868億，合計高達3484億；但用於人員訓練、燃料採購與武器裝備維修保養的作業維持預算，卻因為難以獲得特別預算的挹注，使其金額成長趕不上武器採購與研發的幅度，115年度僅為1990億。

揭仲提醒，武器採購與研發支出與「作業維持」支出，最好能維持1比1的比例，以確保所獲得的武器裝備有合格的人員操作、有足夠的燃料來運作，和獲得必要的保養維護。然而，國軍武器採購研發支出，與作業維持支出之間的比例，近年卻出現失衡徵兆，112年度是1.58比1，113年度高達1.72比1，114年度略降為1.59比1，115年度可能增為新高之1.75比1，失衡情形令人擔心。

揭仲也指出，115年度國防部「人員維持」預算編列數為2008億，比114年度的法定預算數1816億，多出192億，顯示明年度預算只納入今年3月21日賴總統親自宣布的調薪方案，並未將立法院6月10日三讀「軍人待遇條例」提高志願役加給至3萬元也併入編列。

他警告，這可能會替後續立法院的預算審查過程帶來變數，因為行政院若不願承諾在115年立刻提出追加預算，以符合新修正「軍人待遇條例」的調薪要求，則在野黨不排除會要求將總預算退回重編。