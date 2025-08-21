快訊

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

賓士BMW奧迪跌落神壇 價值面臨「諾基亞時刻」

115年度國防預算編列9495億元 特別預算達1868億

聯合報／ 記者李人岳黃婉婷／台北即時報導
行政院院會通過明年度中央政府總預算案，國防預算共計增列9495億元，比去年增列1768億元，佔GDP達3.32%，比去年增加了0.5個百分點。記者許正宏／攝影
行政院院會通過明年度中央政府總預算案，國防預算共計增列9495億元，比去年增列1768億元，佔GDP達3.32%，比去年增加了0.5個百分點。記者許正宏／攝影

行政院院會今天通過明年度中央政府總預算案，各界關切的國防預算部分，共計編列9495億元，比去年增列1768億元，佔GDP達3.32%，比去年增加了0.5個百分點。其中國防部年度預算部分增列961億元，達6973億元；3項特別預算共計增加1868億元。同時參考北約組織標準，納入退除役官兵退休給付1064億元及海巡支出295億元。

進一步分析今年國防預算，「軍事投資」、「作業維持」及「人員維持」共計增列938億元，增加了20.1%。其中軍事投資為配合軍購案付款期程編列1616億元，比去年增加232。作業維持費為因應敵情威脅增列彈藥與零附件籌補等需求，增列514億元達1990億元。人員維持費部分，根據行政院核定調升的各項加給增列人員維持費192億元，達2008億元。

目前執行中的特別預算方面，明年度即將結案的「新式戰機採購特別預算」(F-16C/D Block70)及「海空戰力提升計畫特別預算」兩項，分別編列399億元及293億元，各減列31億與181億元。非營業特種基金也比前一年度減列152億元為654億元。另外，行政院預計編列的特別預算達1176億元。

同時，行政院也參考北約標準，納入退除役官兵退休給付1064億元及海巡支出295億元。

行政院 國防預算

延伸閱讀

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

海巡緝私菸涉詐領獎金 管碧玲：害群之馬已汰除

卓榮泰：明年度總預算案編列非常困難 將舉債近4000億

明年國防預算將達GDP3% 王定宇：展現自我安全決心

相關新聞

115年度國防預算編列9495億元 特別預算達1868億

行政院院會今天通過明年度中央政府總預算案，各界關切的國防預算部分，共計編列9495億元，比去年增列1768億元，佔GDP...

國軍年度精準飛彈射擊之際 共軍22機5艦出海擾台

國軍近期於屏東九鵬進行年度「海、空精準飛彈射擊操演」，國防部今天表示，昨天清晨到今天清晨6點為止，偵獲共機22架次、共艦...

加薪使從軍變搶手？立委陳永康：軍事教育資源也需提升

曾擔任國防大學校長的國民黨立委陳永康說，國軍待遇提升固然可喜，若真想提升國軍人力素質，必須提升軍事教育的品質。目前各軍校所獲軍事教育資源，只是一般國立大學院校的零頭，這種狀況必須改變。

明年國防預算上看8500億 占GDP3％

明年度中央政府總預算案將於今天行政院會拍板定案，軍公教明年是否加薪百分之三也將揭曉。據掌握，賴政府為維持既有施政計畫，明...

愛國者二型防空飛彈升空4秒自爆 軍方調查

在南部九鵬基地進行的國軍年度「海、空精準飛彈射擊」操演昨天結束，操演過程中，發生一枚愛國者二型防空飛彈於發射後四秒自爆，...

三等士官長？傳軍人行竊花蓮飲料店 陸軍澄清

一名男子昨天身穿軍服並配戴傘徽行竊花蓮市區飲料店，疑為現役軍人。陸軍司令部今天澄清，經查證，涉案人員非屬現役官兵，特予澄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。