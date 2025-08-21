115年度國防預算編列9495億元 特別預算達1868億
行政院院會今天通過明年度中央政府總預算案，各界關切的國防預算部分，共計編列9495億元，比去年增列1768億元，佔GDP達3.32%，比去年增加了0.5個百分點。其中國防部年度預算部分增列961億元，達6973億元；3項特別預算共計增加1868億元。同時參考北約組織標準，納入退除役官兵退休給付1064億元及海巡支出295億元。
進一步分析今年國防預算，「軍事投資」、「作業維持」及「人員維持」共計增列938億元，增加了20.1%。其中軍事投資為配合軍購案付款期程編列1616億元，比去年增加232。作業維持費為因應敵情威脅增列彈藥與零附件籌補等需求，增列514億元達1990億元。人員維持費部分，根據行政院核定調升的各項加給增列人員維持費192億元，達2008億元。
目前執行中的特別預算方面，明年度即將結案的「新式戰機採購特別預算」(F-16C/D Block70)及「海空戰力提升計畫特別預算」兩項，分別編列399億元及293億元，各減列31億與181億元。非營業特種基金也比前一年度減列152億元為654億元。另外，行政院預計編列的特別預算達1176億元。
同時，行政院也參考北約標準，納入退除役官兵退休給付1064億元及海巡支出295億元。
