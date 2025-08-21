快訊

西瓜皮上白色部份別急著丟！環保大使教「做成小菜」美味又營養

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

MLB／大谷翔平遭洛磯痛擊 4局掉5分還被強襲球打中右腿

聽新聞
0:00 / 0:00

國軍年度精準飛彈射擊之際 共軍22機5艦出海擾台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從19日深夜到今日清晨為止，共計偵獲共機22架次，共艦5艘持續在台海周邊活動，其中有15架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。圖／國防部提供
國防部統計，從19日深夜到今日清晨為止，共計偵獲共機22架次，共艦5艘持續在台海周邊活動，其中有15架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。圖／國防部提供

國軍近期於屏東九鵬進行年度「海、空精準飛彈射擊操演」，國防部今天表示，昨天清晨到今天清晨6點為止，偵獲共機22架次、共艦5艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

共軍將在9月3日舉行擴大閱兵活動，國軍近期則展開年度例行精準飛彈射擊，試射愛國者、天弓、雄風及標準等各型飛彈；國防部統計，從昨(20)日清晨到今(21)日清晨6點為止，共計偵獲共機22架次，共艦5艘持續在台海周邊活動，其中有15架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從前(19)日深夜11時20分到昨日傍晚18時05分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機及無人機計16架次在台海中線沿線活動，其中9架次曾逾越中線進入我北部及西南空域活動。並沿我24浬外海警戒區以外，繞經鵝鑾鼻至我南部空域外海活動。

西南空域方面，從昨天凌晨2時30分至上午8時35分，發現中共戰鬥機、輔戰機計6架次，在我西南空域長時間、大範圍活動徘徊。

國軍 飛彈 共軍 國防部

延伸閱讀

第五作戰區天馬操演 拖式2B飛彈精準命中目標

海空精準飛彈射擊 愛國者「升空4秒」自爆…軍方調查原因中

影／國軍台中大甲溪北岸陣地「天馬操演」 驗證拖式飛彈等系統

愛國者飛彈疑「發射4秒」空中自爆 軍方將展開調查

相關新聞

國軍年度精準飛彈射擊之際 共軍22機5艦出海擾台

國軍近期於屏東九鵬進行年度「海、空精準飛彈射擊操演」，國防部今天表示，昨天清晨到今天清晨6點為止，偵獲共機22架次、共艦...

加薪使從軍變搶手？立委陳永康：軍事教育資源也需提升

曾擔任國防大學校長的國民黨立委陳永康說，國軍待遇提升固然可喜，若真想提升國軍人力素質，必須提升軍事教育的品質。目前各軍校所獲軍事教育資源，只是一般國立大學院校的零頭，這種狀況必須改變。

明年國防預算上看8500億 占GDP3％

明年度中央政府總預算案將於今天行政院會拍板定案，軍公教明年是否加薪百分之三也將揭曉。據掌握，賴政府為維持既有施政計畫，明...

愛國者二型防空飛彈升空4秒自爆 軍方調查

在南部九鵬基地進行的國軍年度「海、空精準飛彈射擊」操演昨天結束，操演過程中，發生一枚愛國者二型防空飛彈於發射後四秒自爆，...

三等士官長？傳軍人行竊花蓮飲料店 陸軍澄清

一名男子昨天身穿軍服並配戴傘徽行竊花蓮市區飲料店，疑為現役軍人。陸軍司令部今天澄清，經查證，涉案人員非屬現役官兵，特予澄...

海空精準飛彈射擊 愛國者「升空4秒」自爆…軍方調查原因中

國軍年度「海、空精準飛彈射擊」操演今天結束，空軍司令部表示，各類彈藥均按照計畫場景執行完畢，各項狀況亦依接戰程序應處，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。