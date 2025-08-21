聽新聞
國軍年度精準飛彈射擊之際 共軍22機5艦出海擾台
國軍近期於屏東九鵬進行年度「海、空精準飛彈射擊操演」，國防部今天表示，昨天清晨到今天清晨6點為止，偵獲共機22架次、共艦5艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
共軍將在9月3日舉行擴大閱兵活動，國軍近期則展開年度例行精準飛彈射擊，試射愛國者、天弓、雄風及標準等各型飛彈；國防部統計，從昨(20)日清晨到今(21)日清晨6點為止，共計偵獲共機22架次，共艦5艘持續在台海周邊活動，其中有15架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。
根據軍方公布的航跡示意圖，從前(19)日深夜11時20分到昨日傍晚18時05分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機及無人機計16架次在台海中線沿線活動，其中9架次曾逾越中線進入我北部及西南空域活動。並沿我24浬外海警戒區以外，繞經鵝鑾鼻至我南部空域外海活動。
西南空域方面，從昨天凌晨2時30分至上午8時35分，發現中共戰鬥機、輔戰機計6架次，在我西南空域長時間、大範圍活動徘徊。
