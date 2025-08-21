李在明將會川普 駐韓美軍防禦台海衝突成潛在爭點

美國總統川普（Donald Trump）與南韓總統李在明將於華府會晤，在李在明對中國採謹慎立場又有意修復關係下，專家預測，駐韓美軍是否擴大任務範圍因應台海衝突，將成峰會爭點；李在明應只會接受文字籠統的相關聲明。

傳南韓面臨美國政府施壓，要求允許在台海發生衝突時調派駐韓美軍之際，南韓新任總統李在明將於25日與川普首次會面，並於美國停留期間與南韓企業舉行圓桌會議。另有報導指出，他將參觀韓華集團（Hanwha Group）收購的費城造船廠（PhillyShipyard）。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）地緣政治與外交政策部門主任車維德（Victor Cha）今天在CSIS線上座談中表示，兩國領導人屆時除了北韓及貿易議題外，預料也包括南韓在支援美國處理朝鮮半島外部突發事件中的角色。

與會學者卡茲（Katrin Fraser Katz）認為，其中駐韓美軍的戰略靈活性將是美韓高峰會的敏感爭點。

駐韓美軍是美國控制的部隊，南韓無法「主導」；但透過韓美聯合司令部，南韓在戰時能與美軍共同決策，並正努力爭取未來由南韓將領全面主導戰時作戰指揮。

卡茲說，戰略靈活性涉及到南韓是否批准駐韓美軍處理更廣泛的行動，而不再僅僅以嚇阻北韓威脅為主要任務。對南韓而言，涉及台灣的突發狀況顯然會直接影響國家利益，近年來中國在南韓周邊海域的侵略性行動及其他行為令人更為憂心。

卡茲指出，不過，南韓還沒有準備好更多承擔自主嚇阻北韓責任之前，就要對涉及台海的戰略靈活性明確表態，將引發這是否會在半島留下安全真空的疑慮。此外，南韓試圖透過與區域內其他國家交往來做出調整，但在經濟上仍高度依賴中國。

她推測，李在明這次訪美應該會接受文字籠統的聲明。此外，川普傾向廣泛框架式的表態，或許不會在這方面給他壓力。但如果美方想要求南韓在這方面「多說一些」、具體一點，就可能成為潛在摩擦點。

南韓外交部長趙顯18日就美國是否希望南韓對台海問題表態一事表示，美國內部確實有這種意見，但美國政府到目前為止並未就此向南韓進行政策通報或協商。

美韓2006年就「戰略靈活性」發表聯合聲明，內容提到南韓完全理解美國全球軍事戰略轉型的合理性，並尊重駐韓美軍戰略靈活性的必要。另一方面，在實施戰略靈活性時，美國尊重南韓的立場，也就是不應違背南韓人民意願捲入東北亞地區衝突。