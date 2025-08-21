愛國者二型防空飛彈升空4秒自爆 軍方調查

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
國軍昨天凌晨在屏東九鵬基地發射一枚愛國者二型飛彈，升空四秒隨即自爆。圖／TaiwanADIZ粉專提供
國軍昨天凌晨在屏東九鵬基地發射一枚愛國者二型飛彈，升空四秒隨即自爆。圖／TaiwanADIZ粉專提供

在南部九鵬基地進行的國軍年度「海、空精準飛彈射擊」操演昨天結束，操演過程中，發生一枚愛國者二型防空飛彈於發射後四秒自爆，這是繼二○二三年八月後，愛二飛彈再次發生類似狀況。軍方表示，相關原因正在調查中，並將納入後續精進作為。

「海、空精準飛彈射擊」昨由空軍防空部隊的愛國者、天弓、劍一等實彈射擊；海軍船艦及海鋒大隊則實彈射擊雄風反艦飛彈、標準一型防空飛彈。

媒體目擊，昨天清晨五時許，空軍試射愛國者二型飛彈時，第一枚飛彈在發射升空後僅四秒即自爆，一分鐘後第二枚同型彈正常發射。軍方人士指出，詳細情況正由相關單位進行調查，目前無法立即查出原因。據透露，愛二飛彈射擊自爆，不只兩次，以往也有過，只是未宣布。

