快訊

川普稱風電、太陽能發電「世紀騙局」 指控光電殘害農民

聽新聞
0:00 / 0:00

上看8500億 明年國防預算占GDP3％

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

明年度中央政府總預算案將於今天行政院會拍板定案，軍公教明年是否加薪百分之三也將揭曉。據掌握，賴政府為維持既有施政計畫，明年歲出約三點○三兆元，成長百分之三點八，歲入約二點八六兆元，歲入歲出差短約一七二七億元，呈現為赤字預算，差短將舉債支應，加上還本付息，預估舉債二九九二億元，壓在三千億元內。

若加計多項特別預算，明年舉債將達行政院長卓榮泰所稱的「近四千億元」。

明年度歲出比今年約增一一○○億元，國防預算占比最多，主因是賴總統宣示明年國防預算將達ＧＤＰ百分之三，國防部年度預算粗估將達五四八八億元，增加九三八億元，加上特別預算及特種基金推估，整體金額上看八千五百億元；其餘為公建計畫近四百億元、科技發展計畫二六○億餘元，打詐經費約增加十七億元。

行政院長卓榮泰昨天說，台灣將啟動ＡＩ新十大建設，採逐年規畫，首年經費與內容將於總預算呈現。

GDP 國防預算

延伸閱讀

卓榮泰：明年總預算含AI新十大建設 發展機器人成台灣藍海

出席自動化展 卓榮泰：已給假單、鄭麗君隨時可赴美磋商

徐國勇將接民進黨秘書長 卓榮泰被問「是好人選嗎」頻點頭

回應組閣 童子賢：我不擅長

相關新聞

海空精準飛彈射擊 愛國者「升空4秒」自爆…軍方調查原因中

國軍年度「海、空精準飛彈射擊」操演今天結束，空軍司令部表示，各類彈藥均按照計畫場景執行完畢，各項狀況亦依接戰程序應處，並...

上看8500億 明年國防預算占GDP3％

明年度中央政府總預算案將於今天行政院會拍板定案，軍公教明年是否加薪百分之三也將揭曉。據掌握，賴政府為維持既有施政計畫，明...

愛國者二型防空飛彈升空4秒自爆 軍方調查

在南部九鵬基地進行的國軍年度「海、空精準飛彈射擊」操演昨天結束，操演過程中，發生一枚愛國者二型防空飛彈於發射後四秒自爆，...

三等士官長？傳軍人行竊花蓮飲料店 陸軍澄清

一名男子昨天身穿軍服並配戴傘徽行竊花蓮市區飲料店，疑為現役軍人。陸軍司令部今天澄清，經查證，涉案人員非屬現役官兵，特予澄...

影／國軍台中大甲溪北岸陣地「天馬操演」 驗證拖式飛彈等系統

提升反裝甲武器訓練成效，國軍第五作戰區今天在台中大甲溪北岸陣地實施「天馬操演」任務，射擊武器有拖式飛彈ITAS M41A...

愛國者飛彈疑「發射4秒」空中自爆 軍方將展開調查

國軍昨天與今天在屏東九鵬基地進行海空精準飛彈射擊操演，傳出今天凌晨1枚愛國者二型飛彈發射後數秒隨即自爆。空軍並未正面回應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。