上看8500億 明年國防預算占GDP3％

明年度中央政府總預算案將於今天行政院會拍板定案，軍公教明年是否加薪百分之三也將揭曉。據掌握，賴政府為維持既有施政計畫，明年歲出約三點○三兆元，成長百分之三點八，歲入約二點八六兆元，歲入歲出差短約一七二七億元，呈現為赤字預算，差短將舉債支應，加上還本付息，預估舉債二九九二億元，壓在三千億元內。

若加計多項特別預算，明年舉債將達行政院長卓榮泰所稱的「近四千億元」。

明年度歲出比今年約增一一○○億元，國防預算占比最多，主因是賴總統宣示明年國防預算將達ＧＤＰ百分之三，國防部年度預算粗估將達五四八八億元，增加九三八億元，加上特別預算及特種基金推估，整體金額上看八千五百億元；其餘為公建計畫近四百億元、科技發展計畫二六○億餘元，打詐經費約增加十七億元。

行政院長卓榮泰昨天說，台灣將啟動ＡＩ新十大建設，採逐年規畫，首年經費與內容將於總預算呈現。