第五作戰區天馬操演 拖式2B飛彈精準命中目標

中央社／ 台北20日電

為提升反裝甲武器訓練成效，國軍第五作戰區今天在台中大甲溪北岸陣地實施「天馬操演」任務，以新式拖2B儎台與ITASM41A7系統，實彈射擊拖式2B反裝甲飛彈精準命中目標，藉此驗證武器裝備效能，展現國軍堅強防衛能力。

第五作戰區表示，此次訓練旨在強化反甲部隊作戰效能，同時磨練射手對於武器熟悉度及射擊精準度，並熟稔灘岸戰場環境，此次訓場規劃考量部隊駐地位置、場地安全及地區民情等重點，以實地、實裝、實兵之模擬實戰射擊方式，使官兵更加熟悉射擊流程及操作要領，強化部隊整體作戰效能。

第五作戰區表示，為維護射擊安全，協請地區的憲、警、調及海巡等單位，負責陣地外圍道路及周邊海域安全維護，確保射擊任務順利執行。

第五作戰區強調，「天馬操演」著重於部隊訓練結合實戰景況，強化官兵臨戰應處能力，以提升實戰化訓練成效，鞏固作戰區堅實戰力。

根據軍聞社報導，第五作戰區今天於天馬操演以M1167拖式飛彈悍馬車與ITAS M41A7系統，實彈射擊舊式拖式2A飛彈，以及新式拖2B飛彈。

海空精準飛彈射擊 愛國者「升空4秒」自爆…軍方調查原因中

影／國軍台中大甲溪北岸陣地「天馬操演」 驗證拖式飛彈等系統

愛國者飛彈疑「發射4秒」空中自爆 軍方將展開調查

罕見！一夕間台東海濱公園部署弓三防空陣地 民眾：很嚇人

明年國防預算上看8500億 占GDP3％

明年度中央政府總預算案將於今天行政院會拍板定案，軍公教明年是否加薪百分之三也將揭曉。據掌握，賴政府為維持既有施政計畫，明...

愛國者二型防空飛彈升空4秒自爆 軍方調查

在南部九鵬基地進行的國軍年度「海、空精準飛彈射擊」操演昨天結束，操演過程中，發生一枚愛國者二型防空飛彈於發射後四秒自爆，...

三等士官長？傳軍人行竊花蓮飲料店 陸軍澄清

一名男子昨天身穿軍服並配戴傘徽行竊花蓮市區飲料店，疑為現役軍人。陸軍司令部今天澄清，經查證，涉案人員非屬現役官兵，特予澄...

海空精準飛彈射擊 愛國者「升空4秒」自爆…軍方調查原因中

國軍年度「海、空精準飛彈射擊」操演今天結束，空軍司令部表示，各類彈藥均按照計畫場景執行完畢，各項狀況亦依接戰程序應處，並...

影／國軍台中大甲溪北岸陣地「天馬操演」 驗證拖式飛彈等系統

提升反裝甲武器訓練成效，國軍第五作戰區今天在台中大甲溪北岸陣地實施「天馬操演」任務，射擊武器有拖式飛彈ITAS M41A...

愛國者飛彈疑「發射4秒」空中自爆 軍方將展開調查

國軍昨天與今天在屏東九鵬基地進行海空精準飛彈射擊操演，傳出今天凌晨1枚愛國者二型飛彈發射後數秒隨即自爆。空軍並未正面回應...

