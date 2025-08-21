第五作戰區天馬操演 拖式2B飛彈精準命中目標

為提升反裝甲武器訓練成效，國軍第五作戰區今天在台中大甲溪北岸陣地實施「天馬操演」任務，以新式拖2B儎台與ITASM41A7系統，實彈射擊拖式2B反裝甲飛彈精準命中目標，藉此驗證武器裝備效能，展現國軍堅強防衛能力。

第五作戰區表示，此次訓練旨在強化反甲部隊作戰效能，同時磨練射手對於武器熟悉度及射擊精準度，並熟稔灘岸戰場環境，此次訓場規劃考量部隊駐地位置、場地安全及地區民情等重點，以實地、實裝、實兵之模擬實戰射擊方式，使官兵更加熟悉射擊流程及操作要領，強化部隊整體作戰效能。

第五作戰區表示，為維護射擊安全，協請地區的憲、警、調及海巡等單位，負責陣地外圍道路及周邊海域安全維護，確保射擊任務順利執行。

第五作戰區強調，「天馬操演」著重於部隊訓練結合實戰景況，強化官兵臨戰應處能力，以提升實戰化訓練成效，鞏固作戰區堅實戰力。

根據軍聞社報導，第五作戰區今天於天馬操演以M1167拖式飛彈悍馬車與ITAS M41A7系統，實彈射擊舊式拖式2A飛彈，以及新式拖2B飛彈。