海空精準飛彈射擊 愛國者「升空4秒」自爆…軍方調查原因中

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國軍年度「海、空精準飛彈射擊」操演，空軍防空飛彈部隊試射愛國者二型飛彈。圖／國防部提供
國軍年度「海、空精準飛彈射擊」操演，空軍防空飛彈部隊試射愛國者二型飛彈。圖／國防部提供

國軍年度「海、空精準飛彈射擊」操演今天結束，空軍司令部表示，各類彈藥均按照計畫場景執行完畢，各項狀況亦依接戰程序應處，並將由評鑑小組檢討成效。對於一枚愛國者二型飛彈在發射後4秒自爆的狀況，軍方表示，正在調查原因，並納入後續精進作為。

國軍年度海空精準飛彈射擊近期在南部九鵬基地操演，昨天由試射AIM-120中程空對空飛彈與AGM-65小牛空對地飛彈等各類彈種，中科院「快奇」無人艇也搭配「勁蜂自殺式無人機」同時進行作戰測試。今天則進行海軍船艦及海鋒大隊，實彈射擊雄風反艦飛彈、標準一型防空飛彈，以及空軍防空部隊的愛國者、天弓、劍一等防空飛彈的實彈射擊課目。

空軍司令部表示，各類彈藥均按計畫場景執行完畢，期間各項狀況亦依接戰程序應處，成效將由評鑑小組檢討。空軍司令部進一步指出，本次實彈射擊訓練，採立即備戰模式，摒除程序演練，以達驗證部隊實戰化訓練，確保國軍整體作戰能力之目標。

不過今天清晨，媒體目擊空軍試射愛國者二型防空飛彈時，第一枚飛彈在發射升空後僅4秒即自爆，1分鐘後第二枚同型彈正常發射，軍方人士指出，詳細情況正由相關單位調查，目前無法立即查出原因，也會就這次演訓所發生的情況，納入未來精進作為。

國軍年度「海、空精準飛彈射擊」操演，空軍防空飛彈部隊試射天弓三型飛彈。圖／國防部提供
國軍年度「海、空精準飛彈射擊」操演，空軍防空飛彈部隊試射天弓三型飛彈。圖／國防部提供
國軍年度「海、空精準飛彈射擊」操演，空軍防空飛彈部隊試射天弓三型飛彈。圖／國防部提供
國軍年度「海、空精準飛彈射擊」操演，空軍防空飛彈部隊試射天弓三型飛彈。圖／國防部提供

