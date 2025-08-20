影／國軍台中大甲溪北岸陣地「天馬操演」 驗證拖式飛彈等系統

提升反裝甲武器訓練成效，國軍第五作戰區今天在台中大甲溪北岸陣地實施「天馬操演」任務，射擊武器有拖式飛彈ITAS M41A7系統等，藉此驗證武器裝備效能，展現國軍堅強防衛能力。

這次訓練在強化反甲部隊作戰效能，同時磨練射手對於武器熟悉度及射擊精準度，並熟稔灘岸戰場環境；訓場規劃考量部隊駐地位置、場地安全及地區民情等重點，以實地、實裝、實兵模擬實戰射擊方式，使官兵更加熟悉射擊流程及操作要領，強化部隊整體作戰效能。

為維護射擊安全，軍方協請地區的憲、警、調及海巡等單位，負責陣地外圍道路及周邊海域安全維護，確保射擊任務順利執行。