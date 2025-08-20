快訊

影／國軍台中大甲溪北岸陣地「天馬操演」 驗證拖式飛彈等系統

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國軍第五作戰區今天在台中大甲溪北岸陣地實施「天馬操演」任務。圖／軍方提供
國軍第五作戰區今天在台中大甲溪北岸陣地實施「天馬操演」任務。圖／軍方提供

提升反裝甲武器訓練成效，國軍第五作戰區今天在台中大甲溪北岸陣地實施「天馬操演」任務，射擊武器有拖式飛彈ITAS M41A7系統等，藉此驗證武器裝備效能，展現國軍堅強防衛能力。

這次訓練在強化反甲部隊作戰效能，同時磨練射手對於武器熟悉度及射擊精準度，並熟稔灘岸戰場環境；訓場規劃考量部隊駐地位置、場地安全及地區民情等重點，以實地、實裝、實兵模擬實戰射擊方式，使官兵更加熟悉射擊流程及操作要領，強化部隊整體作戰效能。

為維護射擊安全，軍方協請地區的憲、警、調及海巡等單位，負責陣地外圍道路及周邊海域安全維護，確保射擊任務順利執行。

第五作戰區強調，「天馬操演」著重於部隊訓練結合實戰景況，強化官兵臨戰應處能力，提升實戰化訓練成效，鞏固作戰區堅實戰力。

國軍第五作戰區今天在台中大甲溪北岸陣地實施「天馬操演」任務。圖／軍方提供
國軍第五作戰區今天在台中大甲溪北岸陣地實施「天馬操演」任務。圖／軍方提供
國軍第五作戰區今天在台中大甲溪北岸陣地實施「天馬操演」任務。圖／軍方提供
國軍第五作戰區今天在台中大甲溪北岸陣地實施「天馬操演」任務。圖／軍方提供
國軍第五作戰區今天在台中大甲溪北岸陣地實施「天馬操演」任務。圖／軍方提供
國軍第五作戰區今天在台中大甲溪北岸陣地實施「天馬操演」任務。圖／軍方提供

影／國軍台中大甲溪北岸陣地「天馬操演」 驗證拖式飛彈等系統

