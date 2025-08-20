愛國者飛彈疑「發射4秒」空中自爆 軍方將展開調查
國軍昨天與今天在屏東九鵬基地進行海空精準飛彈射擊操演，傳出今天凌晨1枚愛國者二型飛彈發射後數秒隨即自爆。空軍並未正面回應此事；軍方人士表示，相關原因正在進行調查，並納入後續精進作為。
國軍昨天、今天在屏東九鵬基地進行各型防空、反艦飛彈實彈射擊訓練；自由時報報導，國軍年度「海、空精準飛彈射擊」操演，今天上午5時許發射第1枚愛國者二型飛彈時，飛彈在空中飛行約4秒鐘後隨即自爆，1分鐘後發射第2枚同型飛彈正常發射。
針對愛國者二型飛彈在空中自爆一事，空軍司令部在中午以新聞稿形式指出，年度「海、空精準飛彈射擊」操演，各類彈藥均按計畫場景執行完畢，期間各項狀況亦依接戰程序應處，成效將由評鑑小組進行檢討。
空軍司令部進一步表示，本次實彈射擊訓練，採立即備戰模式，摒除程序演練，以達驗證部隊實戰化訓練，確保國軍整體作戰能力之目標。
至於愛國者二型飛彈疑似空中自爆，軍方人士指出，目前情況正由相關單位進行調查，目前無法立即查出原因，也會就這次演訓所發生的情況，納入未來精進作為。
海空精準飛彈射擊今年由空軍主辦，昨天與今天在屏東九鵬實施，昨天的實彈射擊主要聚焦空軍，各型戰機射擊空對空與空對地飛彈，今天則由海軍船艦及海鋒大隊，實彈射擊雄風反艦飛彈、標準一型防空飛彈，以及空軍防空部隊的愛國者、天弓、劍一等防空飛彈的實彈射擊課目。
