聽新聞
0:00 / 0:00
罕見！一夕間台東海濱公園部署弓三防空陣地 民眾：很嚇人
台東市四維路一段，靠進海濱公園的路段，昨天晚上開始進駐大批軍用卡車。今天凌晨，晨運民眾突然發現，四維路往海濱公園的路線被封路，還有許多迷彩帳蓬遮蔽軍用設施，從沒看過這樣大陣丈的軍演，好像整個營都搬出來了。
從高處俯瞰可以發現，4台疑為天弓三型發射車，以迷彩帳遮住射控系統，飛彈發射架已經升起，呈現90度直角發射姿態。旁邊還有雷達車、通信中繼車、電源車、戰術指揮中心等軍用卡車。就連台東市湧泉游泳池內也有軍事活動，早上禁止民眾進入晨泳。
軍事迷推測，雖然漢光演習已經結束，但中國北京將在9月3日大閱兵，所有新型導彈、戰機都往北京集結，軍武集結向來有一定威脅性，國軍不能沒有防備。
據了解，自2015年開始生產，至今已生產了12套標準型。 這些飛彈部署在台灣各地，包括台東地區，以增強台灣的防空能力天弓三型飛彈是台灣防空系統中，構成「三層攔截」結構的重要一環，與愛國者三型飛彈、天劍飛彈等共同構築台灣的防空網。
