美「北方打擊」軍演 台500官兵參加

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國密西根州舉行的「北方打擊」聯合演習十六日落幕。美軍「星條旗報」十八日報導，今年有逾五百名台灣官兵參加這項年度重大演訓。

由密州國民兵主導的「北方打擊」軍演已有十多年歷史，但今年的作戰模擬場景首度自歐洲轉向印太區域，顯示五角大廈日益關注印太潛在衝突。

據報導，今年的聯合軍演共有來自卅六個州和地區、除太空軍外的所有軍種、以及九個國際合作夥伴的七千五百多名官兵參加。更具意義的是，本次演習還包含數百名台灣官兵。美國國防官員認為，亞洲潛在衝突的最大引爆點就是台灣。

在「星條旗報」記者本月四日出席的簡報會上，密州國民兵高階官員表示，今年有超過五百名台灣軍人參加「北方打擊」演習。簡報投影片顯示，台灣至少自二○二一年以來就一直悄悄派遣部隊參演。

針對「星條旗報」的置評請求，五角大廈的一名官員表示，根據長期以來的政策，不會討論台灣參與美國軍演的問題。

二○二四年九月，美國前駐斐濟、吉里巴斯、諾魯、東加及吐瓦魯大使塞拉在聯邦眾議院監督暨問責委員會召開的「中國對美政治戰」聽證會上證稱，台灣軍隊曾在密州國民兵聚焦陸海空、太空及網路的「全域作戰中心」受訓。

密州國民兵准將瓦格表示，「北方打擊」行動將無限期地以印太區域作為演練情境，「國家優先要務已發生變化，我們需要針對該區域進行調整和規劃」。

分析人士指出，在與中國的衝突中，考慮到北京的飛彈能力，美軍可能必須分散在小島上並秘密行動，大型基地則容易受到攻擊。

「北方打擊」陸地演習負責人費茨派垂克上校指出，演習地點「正好位於五大湖中央，所以我們能夠複製島嶼環境」，因此特別適合進行印太演訓。

根據策畫今年演習的軍方人員表示，今年的軍演更加重視海上演習，未來也將進一步加強海上演習。

軍演 國軍 美軍

