海空精準彈藥操演登場 快奇無人艇成功擊中標靶
年度例行演訓「海空精準彈藥射擊」今天在屏東九鵬地區實施，除了各型戰機、艦艇實彈射擊彈藥，由中科院研製的快奇無人艇也以「無人艇發射無人機」的創新方式成功命中海上標靶。
中共近年不斷對台文攻武嚇，並以機艦侵擾台灣周邊海空域，不時逾越台海中線，甚至在台海周邊軍演，已嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，以因應可能的潛在威脅。
屬於年度例行演訓、今年由空軍主辦的「海空精準彈藥射擊」今天、明天在屏東九鵬實施，據了解，今日的實彈射擊主要聚焦空軍，由IDF經國戰機實彈射擊天劍二型飛彈、F-16V（Block20）射擊AIM-120先進中程空對空飛彈及AGM-65小牛飛彈、幻象2000戰機則射擊雲母飛彈。
根據規劃，明天則由海軍船艦及海鋒大隊，實彈射擊雄風反艦飛彈、標準一型防空飛彈，同時亦有愛國者、天弓、劍一等彈種的實彈射擊課目；而相關單位的「特殊彈種」則在兩天的演訓中擇一時間驗證。
此次射擊的其中一亮點，則是透過指管系統，驗證中科院研製的「快奇」攻擊型無人艇，搭配艇上搭載的「勁蜂」攻擊型無人機、未公開無人機，以「無人艇發射無人機」的創新模式「群攻」目標，並於上午成功命中目標，後續將視測評結果由各軍種建案採購。
根據空軍司令部向交通部航港局遞交的射擊通報顯示，今天、明天在台東大武、屏東鵝鑾鼻一帶實施海域管制，並區分為警戒一區及警戒二區。警戒一區範圍北至台東大武、南至鵝鑾鼻，東至蘭嶼以西；二區則自綠島、蘭嶼持續東延至外海。
