美軍披露 500台灣軍人參與今年北方打擊演習

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
美軍星條旗報美國時間18日報導，美軍聯合軍事演訓「北方打擊」(Northern Strike) 演習於上週六結束，今年有超過500名台灣軍人參加了「北方打擊」演習。圖／取自星條旗報
美軍星條旗報美國時間18日報導，美軍聯合軍事演訓「北方打擊」(Northern Strike) 演習於上週六結束，今年有超過500名台灣軍人參加了「北方打擊」演習。

旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天表示，根據美軍「星條旗報指出，去年8月美方甚至還曾在「北方打擊」演習時特別安排數枚攻擊無人機的實彈試射，可見美台協訓的日益密切。

星條旗報18日報導， 「北方打擊」演習是密西根州北部的年度軍事演習，由國民警衛隊局贊助，幾乎所有美國軍種都會參加。而今年是這項演習十多年來首次從傳統的歐洲場景轉向模擬的印太背景，反映出五角大廈對該地區衝突的日益關注。

報導中描述密西根州格陸軍特種部隊和州警察湖演練水上補給，而這項技能未來在印太地區可能大有裨益。

「北方打擊」演習是密西根州北部的年度軍事演習，由國民警衛隊局贊助，幾乎所有美國軍種都會參加。

該小組的任務是：取回補給，並將其交給另一組乘坐較小船隻的士兵，以便他們帶上岸——組織者表示，這項技能未來在印太地區可能會大有裨益。

報導指出，500名來自台灣的士兵也參與這項演習，更增添了演習的意義。台灣是美國的合作夥伴，中國大陸聲稱台灣是其領土，而美國國防官員認為台灣是亞洲潛在戰爭最有可能爆發的導火線。

8月4日演習簡報披露，台灣自2021年以來就一直在悄悄派遣部隊參加這項演習。

