聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
總統賴清德（左二）今天主持國防醫學大學揭牌儀式，典禮結束後由國防醫學大學現任校長少將林致源 （中）陪同至戶外，與出席人員合影。記者林俊良／攝影
總統賴清德（左二）今天主持國防醫學大學揭牌儀式，典禮結束後由國防醫學大學現任校長少將林致源 （中）陪同至戶外，與出席人員合影。記者林俊良／攝影

國防醫學院於8月1日更名為國防醫學大學，賴清德總統今天主持揭牌典禮，賴總統指出，國防醫學大學同時具備軍陣醫學、戰傷訓練專業，對全社會防衛韌性更是一大幫助。他並強調，台灣距離上一場戰爭已經很久，必須與包括美國在內的國際社會合作，了解美國的戰場救護經驗。

國防醫學院前身可追溯到民前10年創立於天津的北洋軍醫學堂，是我國軍事院校中歷史最悠久的學府，民國36年整併為軍醫學校，歷經5次改名、9次遷校，今年8月1日正式更名為國防醫學大學，今天舉行揭牌典禮。除了由賴總統主持外，國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、衛福部長邱泰源、教育部長鄭英耀、總統府戰略顧問霍守業等，以及國醫多位歷任院長、校友也出席儀式。

賴總統在致詞時表示，國防醫學大學也是全國唯一兼具軍事任務、醫學教育的高等學府，是有雙重任務的英雄培育基地，而他的故鄉金山、萬里、基隆一帶，很多民眾若有重大疾病均選擇三軍總醫院，也就是說三總深入基層。

賴總統指出，國防醫學大學是全國唯一具備生物安全第4級實驗室的學校。大家都知道，2002年的SARS疫情、2019後的Covid-19疫情，規模大小不一的全球傳染病幾乎在10年或20年間就會出現一次，包括台灣在內的全球均受威脅，若能善用實驗室設備，並持續精進公共衛生實力，肩負起國家在疾病防治、傳染病防治，對國家貢獻會很大。

同時，國醫大跟一般醫學大學的不同，在於具備軍陣醫學、戰傷訓練專業，對全社會防衛韌性更是一大幫助。他提到，台灣距離上一場戰爭，也就是八二三砲戰已很久，因此台灣必須與美國在內的國際社會合作，尤其美國是全球戰傷救護專業最多的國家；另外，目前也有戰爭持續發生，軍方也可透過適當管道汲取，了解其軍陣醫學跟救護經驗。

賴總統並說，包括人工智慧（AI）、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR） 等工具都能提供很好學習方式，也盼大家支持讓上述3個目標能夠達成。

揭牌儀式後，賴總統也在軍醫局長蔡建松中將及國醫大校長林致源少將引導下，視導戰傷暨災難急難急救訓練中心、醫學科技教育中心及國際及國內學生志工團，深入了解戰傷救護訓練任務、醫學科技課程與AI心電圖判讀及教學應用，並聽取學生志工團服務概況。

美國 國防醫學院

相關新聞

國醫大更名掛牌 賴總統：多與美國合作學習戰傷救護經驗

國防醫學院於8月1日更名為國防醫學大學，賴清德總統今天主持揭牌典禮，賴總統指出，國防醫學大學同時具備軍陣醫學、戰傷訓練專...

影／大甲海灘南岸陣地今天砲聲大作！56門火連番開砲場面氣勢驚人

大甲海灘南岸陣地今天上午砲聲大作！原來是第五作戰區陸軍十軍團在實施下半年度「重砲保養射擊」課程，出動5種射擊武器包括M1...

新型陸射雄風次音速反艦巡弋飛彈將小批量試製？ 中科院不評論

2025年度國防產業發展條例列管軍品清單，詳列中科院列管採購「機動飛彈系統之頻率捷變同軸式磁控管」，將用於武器尋標器系統...

突破美製軍備壓境 創未來將展示國造首個反無人機硬殺體系

2025台北國際航太暨國防展將於9月18日揭幕，國內首批獲得陸軍反無人機系統標案的「創未來」公司，將展出反制攻擊型蜂群無...

影／甲南海灘「重砲保養射擊」 砲聲隆隆響徹雲霄

砲聲隆隆! 今天早上甲南海灘不平靜，原來是第五作戰區在溪南岸陣地實施年度「重砲保養射擊」任務，射擊武器計有M109A2自...

陸軍想改編聯合兵種營納無人機體系 兵力問題繞回原點

役男兵力不足的時候，聯合兵種營問題多，義務役恢復後，陸軍想用役男填充恢復聯合兵種營舊制。無人機、拖式飛彈等新式武器採購，更直接影響國軍戰力調整。武器裝備、兵力擴充，會不會改編2019年實施的聯合兵種營？ 資深記者洪哲政發現，後勤與指揮系統能否負荷，這比起兵力運用及編制修正成效，更需要被關注。

