快訊

iPhone 17 Pro還有Sim卡槽！「純eSIM」功能手機蘋果先推這1款

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

美關稅衝擊 工具機大廠瀧澤科技宣布「做四休三」為期3個月

影／大甲海灘南岸陣地今天砲聲大作！56門火連番開砲場面氣勢驚人

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
大甲海灘南岸陣地今天上午砲聲大作！陸軍十軍團出動包括M109自走砲、155公厘牽引砲及各式迫擊砲共56門，一時砲聲隆隆。記者黃仲裕／攝影
大甲海灘南岸陣地今天上午砲聲大作！陸軍十軍團出動包括M109自走砲、155公厘牽引砲及各式迫擊砲共56門，一時砲聲隆隆。記者黃仲裕／攝影

大甲海灘南岸陣地今天上午砲聲大作！原來是第五作戰區陸軍十軍團在實施下半年度「重砲保養射擊」課程，出動5種射擊武器包括M109自走砲、155公厘牽引砲及各式迫擊砲共56門，砲聲隆隆、場面氣勢驚人下，總計發射了168發砲彈，精準完成年度的重要課目，驗證平時武器裝備維護狀況，同時展現國軍堅強的防衛能力。

第五作戰區指出，為提升砲兵部隊訓練成效，今天的年度「重砲保養射擊」任務，出動M109A2自走砲15門、155公厘牽引砲17門，和81迫擊砲9門、42迫擊砲12門、120迫擊砲3門，其中M109A2自走砲射程18公里，最大射速每分鐘4發，而155公厘牽引砲更是為美國海軍陸戰隊及陸軍現役火砲，56門各型火砲依序演練射擊，共耗彈168發。

十軍團強調，選定大甲海灘南岸陣地，實施下半年度「重砲保養射擊」今天的演訓並未想定目標，主要是驗證各火砲的效能正常，上下半年度藉由實彈射擊，用以磨練砲兵部隊「射擊、測地、觀測、通信、砲操」等聯合操作能力，達到強化官兵本職學能和專業技能訓練目標，

射擊期間，部隊各單位首先完成火砲放列及射擊前整備，接續由射擊指揮所依火協中心要求下達射擊命令後，砲班即執行實彈射擊，官兵各個士氣高昂，展現平時訓練精良成果；另為維護射擊安全，協請地區憲、警、調等情治單位，負責陣地外圍道路巡邏及周邊安全維護，確保射擊任務順利執行。

大甲海灘南岸陣地今天上午砲聲大作！陸軍十軍團出動包括M109自走砲、155公厘牽引砲及各式迫擊砲共56門，一時砲聲隆隆。記者黃仲裕／攝影
大甲海灘南岸陣地今天上午砲聲大作！陸軍十軍團出動包括M109自走砲、155公厘牽引砲及各式迫擊砲共56門，一時砲聲隆隆。記者黃仲裕／攝影
大甲海灘南岸陣地今天上午砲聲大作！陸軍十軍團出動包括M109自走砲、155公厘牽引砲及各式迫擊砲共56門，一時砲聲隆隆。記者黃仲裕／攝影
大甲海灘南岸陣地今天上午砲聲大作！陸軍十軍團出動包括M109自走砲、155公厘牽引砲及各式迫擊砲共56門，一時砲聲隆隆。記者黃仲裕／攝影

實彈 陸軍 美國

延伸閱讀

影／甲南海灘「重砲保養射擊」 砲聲隆隆響徹雲霄

MASOBU重磅推出二次元射擊RPG手遊《欲洛降臨》 當槍聲與呻吟齊鳴...末日兵器戰姬的喘息比子彈更致命？

選修課展特色 金門高中射擊、馬公高中划獨木舟

射擊／賽外禁藥檢測有疑慮 奧運銅牌李孟遠自請停權配合調查

相關新聞

國醫大更名掛牌 賴總統：多與美國合作學習戰傷救護經驗

國防醫學院於8月1日更名為國防醫學大學，賴清德總統今天主持揭牌典禮，賴總統指出，國防醫學大學同時具備軍陣醫學、戰傷訓練專...

影／大甲海灘南岸陣地今天砲聲大作！56門火連番開砲場面氣勢驚人

大甲海灘南岸陣地今天上午砲聲大作！原來是第五作戰區陸軍十軍團在實施下半年度「重砲保養射擊」課程，出動5種射擊武器包括M1...

新型陸射雄風次音速反艦巡弋飛彈將小批量試製？ 中科院不評論

2025年度國防產業發展條例列管軍品清單，詳列中科院列管採購「機動飛彈系統之頻率捷變同軸式磁控管」，將用於武器尋標器系統...

突破美製軍備壓境 創未來將展示國造首個反無人機硬殺體系

2025台北國際航太暨國防展將於9月18日揭幕，國內首批獲得陸軍反無人機系統標案的「創未來」公司，將展出反制攻擊型蜂群無...

影／甲南海灘「重砲保養射擊」 砲聲隆隆響徹雲霄

砲聲隆隆! 今天早上甲南海灘不平靜，原來是第五作戰區在溪南岸陣地實施年度「重砲保養射擊」任務，射擊武器計有M109A2自...

陸軍想改編聯合兵種營納無人機體系 兵力問題繞回原點

役男兵力不足的時候，聯合兵種營問題多，義務役恢復後，陸軍想用役男填充恢復聯合兵種營舊制。無人機、拖式飛彈等新式武器採購，更直接影響國軍戰力調整。武器裝備、兵力擴充，會不會改編2019年實施的聯合兵種營？ 資深記者洪哲政發現，後勤與指揮系統能否負荷，這比起兵力運用及編制修正成效，更需要被關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。