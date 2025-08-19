影／大甲海灘南岸陣地今天砲聲大作！56門火連番開砲場面氣勢驚人
大甲海灘南岸陣地今天上午砲聲大作！原來是第五作戰區陸軍十軍團在實施下半年度「重砲保養射擊」課程，出動5種射擊武器包括M109自走砲、155公厘牽引砲及各式迫擊砲共56門，砲聲隆隆、場面氣勢驚人下，總計發射了168發砲彈，精準完成年度的重要課目，驗證平時武器裝備維護狀況，同時展現國軍堅強的防衛能力。
第五作戰區指出，為提升砲兵部隊訓練成效，今天的年度「重砲保養射擊」任務，出動M109A2自走砲15門、155公厘牽引砲17門，和81迫擊砲9門、42迫擊砲12門、120迫擊砲3門，其中M109A2自走砲射程18公里，最大射速每分鐘4發，而155公厘牽引砲更是為美國海軍陸戰隊及陸軍現役火砲，56門各型火砲依序演練射擊，共耗彈168發。
十軍團強調，選定大甲海灘南岸陣地，實施下半年度「重砲保養射擊」今天的演訓並未想定目標，主要是驗證各火砲的效能正常，上下半年度藉由實彈射擊，用以磨練砲兵部隊「射擊、測地、觀測、通信、砲操」等聯合操作能力，達到強化官兵本職學能和專業技能訓練目標，
射擊期間，部隊各單位首先完成火砲放列及射擊前整備，接續由射擊指揮所依火協中心要求下達射擊命令後，砲班即執行實彈射擊，官兵各個士氣高昂，展現平時訓練精良成果；另為維護射擊安全，協請地區憲、警、調等情治單位，負責陣地外圍道路巡邏及周邊安全維護，確保射擊任務順利執行。
