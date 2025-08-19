快訊

突破美製軍備壓境 創未來將展示國造首個反無人機硬殺體系

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
T.Interceptor CS是創未來所研發硬殺反制無人機方案，專為攔截時速超過 30 公尺/秒的高速無人機群而設計。圖／創未來提供
2025台北國際航太暨國防展將於9月18日揭幕，國內首批獲得陸軍反無人機系統標案的「創未來」公司，將展出反制攻擊型蜂群無人機作戰體系的指管系統與硬殺式反無人機系統，與近期壓境的美製產品一較高下。

美國軍工界獨角獸Anduril Industries（安德里爾工業）創辦人Palmer Luckey近期來台，以旗下所生產AI指管系統、反無人機系統與反裝甲無人機產品，與國防部、中科院有密切互動。事前國內無人機生產公司創未來執行長王毓駒在個人社群談及獨角獸產品時，曾引來該公司創辦人Palmer Luckey具名留言，被外界形容為「互嗆」，競爭軍方青睞形勢明顯。「創未來」此次參展台北航太展，內容也頗具「針對性」。

據指出，創未來在航太展參展主軸為「體系作戰」，針對中共解放軍體系作戰、美軍JADC2的技術，推出一個以AI和網狀網路 (mesh network) 技術將擊殺鍊 (kill chain) 串聯成一個橫跨多領域、自適應能力強且去中化的擊殺網 (kill web)。體系關鍵作戰技術，則包括T.SwarmMesh無人機群通訊架構、T.SwarmPilot：無 GNSS 環境導航模組及T.Meta無人作戰體系指管平台，整合成一個專為「蜂群化」、「多戰區化」的未來威脅所打造的智慧核心。透由AI引擎與數據融合能力，能將分散於不同站點、不同戰區的感測器與反制武器，連結成一個具備自主協同作戰能力的聯合作戰系統。

創未來也將展出國造首款整合多種軟殺與無人機硬殺與傳統武器射控的多功能硬殺式反無人機體系，透由T.Interceptor MP反無人機平台、T. Interceptor CS反無人機方案，整合成一種專為攔截時速超過航速每秒30公尺的高速無人機群的系統，而這個系統的T. Seeker尋標器，同時也能無縫整合無人機攔截機或低成本導彈，反制無人機的群蜂型威脅。

國醫大更名掛牌 賴總統：多與美國合作學習戰傷救護經驗

國防醫學院於8月1日更名為國防醫學大學，賴清德總統今天主持揭牌典禮，賴總統指出，國防醫學大學同時具備軍陣醫學、戰傷訓練專...

影／大甲海灘南岸陣地今天砲聲大作！56門火連番開砲場面氣勢驚人

大甲海灘南岸陣地今天上午砲聲大作！原來是第五作戰區陸軍十軍團在實施下半年度「重砲保養射擊」課程，出動5種射擊武器包括M1...

新型陸射雄風次音速反艦巡弋飛彈將小批量試製？ 中科院不評論

2025年度國防產業發展條例列管軍品清單，詳列中科院列管採購「機動飛彈系統之頻率捷變同軸式磁控管」，將用於武器尋標器系統...

突破美製軍備壓境 創未來將展示國造首個反無人機硬殺體系

2025台北國際航太暨國防展將於9月18日揭幕，國內首批獲得陸軍反無人機系統標案的「創未來」公司，將展出反制攻擊型蜂群無...

影／甲南海灘「重砲保養射擊」 砲聲隆隆響徹雲霄

砲聲隆隆! 今天早上甲南海灘不平靜，原來是第五作戰區在溪南岸陣地實施年度「重砲保養射擊」任務，射擊武器計有M109A2自...

陸軍想改編聯合兵種營納無人機體系 兵力問題繞回原點

役男兵力不足的時候，聯合兵種營問題多，義務役恢復後，陸軍想用役男填充恢復聯合兵種營舊制。無人機、拖式飛彈等新式武器採購，更直接影響國軍戰力調整。武器裝備、兵力擴充，會不會改編2019年實施的聯合兵種營？ 資深記者洪哲政發現，後勤與指揮系統能否負荷，這比起兵力運用及編制修正成效，更需要被關注。

