突破美製軍備壓境 創未來將展示國造首個反無人機硬殺體系
2025台北國際航太暨國防展將於9月18日揭幕，國內首批獲得陸軍反無人機系統標案的「創未來」公司，將展出反制攻擊型蜂群無人機作戰體系的指管系統與硬殺式反無人機系統，與近期壓境的美製產品一較高下。
美國軍工界獨角獸Anduril Industries（安德里爾工業）創辦人Palmer Luckey近期來台，以旗下所生產AI指管系統、反無人機系統與反裝甲無人機產品，與國防部、中科院有密切互動。事前國內無人機生產公司創未來執行長王毓駒在個人社群談及獨角獸產品時，曾引來該公司創辦人Palmer Luckey具名留言，被外界形容為「互嗆」，競爭軍方青睞形勢明顯。「創未來」此次參展台北航太展，內容也頗具「針對性」。
據指出，創未來在航太展參展主軸為「體系作戰」，針對中共解放軍體系作戰、美軍JADC2的技術，推出一個以AI和網狀網路 (mesh network) 技術將擊殺鍊 (kill chain) 串聯成一個橫跨多領域、自適應能力強且去中化的擊殺網 (kill web)。體系關鍵作戰技術，則包括T.SwarmMesh無人機群通訊架構、T.SwarmPilot：無 GNSS 環境導航模組及T.Meta無人作戰體系指管平台，整合成一個專為「蜂群化」、「多戰區化」的未來威脅所打造的智慧核心。透由AI引擎與數據融合能力，能將分散於不同站點、不同戰區的感測器與反制武器，連結成一個具備自主協同作戰能力的聯合作戰系統。
創未來也將展出國造首款整合多種軟殺與無人機硬殺與傳統武器射控的多功能硬殺式反無人機體系，透由T.Interceptor MP反無人機平台、T. Interceptor CS反無人機方案，整合成一種專為攔截時速超過航速每秒30公尺的高速無人機群的系統，而這個系統的T. Seeker尋標器，同時也能無縫整合無人機攔截機或低成本導彈，反制無人機的群蜂型威脅。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言