新型陸射雄風次音速反艦巡弋飛彈將小批量試製？ 中科院不評論

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中科院這項「長程次音速反艦巡弋飛彈」研發，被認為正仿美軍空射式AGM-158B反艦飛彈研製相關彈種，但屬陸射性質。圖／取自美洛馬公司官網
中科院這項「長程次音速反艦巡弋飛彈」研發，被認為正仿美軍空射式AGM-158B反艦飛彈研製相關彈種，但屬陸射性質。圖／取自美洛馬公司官網

2025年度國防產業發展條例列管軍品清單，詳列中科院列管採購「機動飛彈系統之頻率捷變同軸式磁控管」，將用於武器尋標器系統發射機激發高能頻率之用。中科院今日表示，軍品所需非空射彈種所用，而研發因事涉國防機敏，援例不予評論。

中科院這項「長程次音速反艦巡弋飛彈」研發，被認為正仿美軍空射式AGM-158B反艦飛彈研製相關彈種，但屬陸射性質。

頻率捷變同軸式磁控管屬機動飛彈的關鍵模組，過去沒有採購紀錄。清單註用於長程次音速反艦巡弋飛彈、雄二、雄三武器系統尋標器系統，明（115）年、後年預劃各採購40個，預算合計8000萬元。裝備採購顯示將小批量試製新型雄風反艦飛彈彈種。

長程次音速反艦巡弋飛彈由於其註明為「反艦」性質，與中科院既有「攻陸」性質雄二E巡弋飛彈顯不相同。

由於AGM-158B反艦飛彈屬空射性質，中科院表示，該院2025年國防部列管軍品清單所列為機動飛彈系統採購磁控管，非空射彈種所用。惟中科院各項武器研發專案均依國防戰略指導及軍種作戰需求辦理，相關研發因事涉國防機敏，援例不予評論。

新式基地完成整建實施戰備 海鋒機動5中隊進駐北海岸

IDF戰機用電戰莢艙曝光 中科院：機敏科研計畫不評論

快訊／中科院龍門院區失火 濃煙火舌竄出搶救中

美方不賣 我2027年國造「長程次音速反艦巡弋飛彈」?

國醫大更名掛牌 賴總統：多與美國合作學習戰傷救護經驗

國防醫學院於8月1日更名為國防醫學大學，賴清德總統今天主持揭牌典禮，賴總統指出，國防醫學大學同時具備軍陣醫學、戰傷訓練專...

影／大甲海灘南岸陣地今天砲聲大作！56門火連番開砲場面氣勢驚人

大甲海灘南岸陣地今天上午砲聲大作！原來是第五作戰區陸軍十軍團在實施下半年度「重砲保養射擊」課程，出動5種射擊武器包括M1...

突破美製軍備壓境 創未來將展示國造首個反無人機硬殺體系

2025台北國際航太暨國防展將於9月18日揭幕，國內首批獲得陸軍反無人機系統標案的「創未來」公司，將展出反制攻擊型蜂群無...

影／甲南海灘「重砲保養射擊」 砲聲隆隆響徹雲霄

砲聲隆隆! 今天早上甲南海灘不平靜，原來是第五作戰區在溪南岸陣地實施年度「重砲保養射擊」任務，射擊武器計有M109A2自...

陸軍想改編聯合兵種營納無人機體系 兵力問題繞回原點

役男兵力不足的時候，聯合兵種營問題多，義務役恢復後，陸軍想用役男填充恢復聯合兵種營舊制。無人機、拖式飛彈等新式武器採購，更直接影響國軍戰力調整。武器裝備、兵力擴充，會不會改編2019年實施的聯合兵種營？ 資深記者洪哲政發現，後勤與指揮系統能否負荷，這比起兵力運用及編制修正成效，更需要被關注。

