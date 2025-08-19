聽新聞
0:00 / 0:00
新型陸射雄風次音速反艦巡弋飛彈將小批量試製？ 中科院不評論
2025年度國防產業發展條例列管軍品清單，詳列中科院列管採購「機動飛彈系統之頻率捷變同軸式磁控管」，將用於武器尋標器系統發射機激發高能頻率之用。中科院今日表示，軍品所需非空射彈種所用，而研發因事涉國防機敏，援例不予評論。
中科院這項「長程次音速反艦巡弋飛彈」研發，被認為正仿美軍空射式AGM-158B反艦飛彈研製相關彈種，但屬陸射性質。
頻率捷變同軸式磁控管屬機動飛彈的關鍵模組，過去沒有採購紀錄。清單註用於長程次音速反艦巡弋飛彈、雄二、雄三武器系統尋標器系統，明（115）年、後年預劃各採購40個，預算合計8000萬元。裝備採購顯示將小批量試製新型雄風反艦飛彈彈種。
長程次音速反艦巡弋飛彈由於其註明為「反艦」性質，與中科院既有「攻陸」性質雄二E巡弋飛彈顯不相同。
由於AGM-158B反艦飛彈屬空射性質，中科院表示，該院2025年國防部列管軍品清單所列為機動飛彈系統採購磁控管，非空射彈種所用。惟中科院各項武器研發專案均依國防戰略指導及軍種作戰需求辦理，相關研發因事涉國防機敏，援例不予評論。
