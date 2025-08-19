影／甲南海灘「重砲保養射擊」 砲聲隆隆響徹雲霄

砲聲隆隆! 今天早上甲南海灘不平靜，原來是第五作戰區在溪南岸陣地實施年度「重砲保養射擊」任務，射擊武器計有M109A2自走砲等5項56門，驗證平時武器裝備維護狀況，也在民眾面前展示國軍保家衛國的防禦能力。

第五作戰區表示，「重砲保養射擊」除驗證各項火砲裝備效能正常之外，也藉由實彈射擊磨練砲兵部隊「射擊、測地、觀測、通信、砲操」等聯合操作能力，達到強化官兵本職學能和專業技能訓練目標，另外也與民間地區憲、警、調等情治單位配合，確保任務能夠順利執行。 為提升砲兵部隊訓練成效，第五作戰區昨天於臺中大甲溪南岸陣地實施年度「重砲保養射擊」任務，射擊武器計有M109A2自走砲等5項56門，驗證平時武器裝備維護狀況，同時展現國軍堅強的防衛能力。記者黃仲裕／攝影 為提升砲兵部隊訓練成效，第五作戰區昨天於臺中大甲溪南岸陣地實施年度「重砲保養射擊」任務，射擊武器計有M109A2自走砲等5項56門，驗證平時武器裝備維護狀況，同時展現國軍堅強的防衛能力。記者黃仲裕／攝影

