影／甲南海灘「重砲保養射擊」 砲聲隆隆響徹雲霄
砲聲隆隆! 今天早上甲南海灘不平靜，原來是第五作戰區在溪南岸陣地實施年度「重砲保養射擊」任務，射擊武器計有M109A2自走砲等5項56門，驗證平時武器裝備維護狀況，也在民眾面前展示國軍保家衛國的防禦能力。
第五作戰區表示，「重砲保養射擊」除驗證各項火砲裝備效能正常之外，也藉由實彈射擊磨練砲兵部隊「射擊、測地、觀測、通信、砲操」等聯合操作能力，達到強化官兵本職學能和專業技能訓練目標，另外也與民間地區憲、警、調等情治單位配合，確保任務能夠順利執行。
