快訊

iPhone 17 Pro還有Sim卡槽！「純eSIM」功能手機蘋果先推這1款

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

美關稅衝擊 工具機大廠瀧澤科技宣布「做四休三」為期3個月

總統：國防醫兼具軍事醫學任務 期許強化社會防衛韌性

中央社／ 台北19日電

國防醫學院8月1日改名為國防醫學大學，總統賴清德今天出席揭牌典禮指出，國防醫是全國唯一兼具軍事任務與醫學教育的高等學府，期許未來持續深入基層，同時在公共衛生以及全社會防衛韌性上，貢獻國家。他作為醫界出身的總統亦是三軍統帥，責無旁貸大力支持。

賴總統上午主持「國防醫學大學揭牌典禮」，國安會秘書長吳釗燮、衛福部長邱泰源、教育部長鄭英耀、國防部長顧立雄、總統府戰略顧問霍守業、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員顏德發、國防部常務次長黃佑民等人出席。

揭牌儀式後，賴總統也在軍醫局長蔡建松中將及國防醫學大學校長林致源少將陪同下，視導戰傷暨災難急難急救訓練中心、醫學科技教育中心及學生志工團，深入了解戰傷救護訓練任務、醫學科技課程與AI心電圖判讀及教學應用，並聽取學生志工團服務概況。

賴總統致詞表示，升格代表國防醫學院過去數十年的努力獲得各界肯定，也代表國家大力支持國防醫學發展，盼未來承接更重大使命，除了報效國家、服務社會，也能造福民眾。

賴總統指出，國防醫學大學是全國唯一兼具軍事任務、醫學教育的高等學府，是有雙重任務的英雄培育基地，他是醫界出身的總統亦是三軍統帥，一定責無旁貸大力支持發展。

總統說，他也要感謝國防醫學院大學的前身，也就是國防醫學院全體醫生對社會服務貢獻，「今天我的舅舅也在場」。他的故鄉金山、萬里、基隆一帶，很多民眾若有重大疾病都選擇三軍總醫院，代表三總深入基層。

賴總統也提3點勉勵，第1，盼國防醫能深入基層服務，因為深入基層的醫療服務是很重要的，三總或各個國軍醫院，不單是為了服務國軍而設立，也肩負起民眾健康守護神，他希望持續精進並做大這個角色。

總統說，第2，國防醫學大學是全國唯一具備生物安全第4級實驗室的學校。2002年的SARS疫情、2019年後的Covid-19疫情，規模大小不一的全球傳染病幾乎10年或20年間就會出現一次，包括台灣在內的全球均受威脅，若能善用實驗室設備，並持續精進公共衛生實力，肩負起疾病防治、傳染病防治，對國家貢獻會很大。

賴總統表示，第3，國防醫跟一般醫學大學的不同，在於具備軍陣醫學、戰傷訓練專業，對全社會防衛韌性更是一大幫助。台灣距離上一場戰爭，也就是八二三砲戰已很久，台灣必須精進包括與美國在內的國際合作，因為美國是全球戰傷救護專業最多的國家。另外，國際目前也有戰爭持續發生，軍方可透過適當管道汲取、了解軍陣醫學與救護經驗。

國軍 國防醫學院

延伸閱讀

賴總統號召823公投投不同意 卓榮泰：珍惜每次投票並尊重結果

下任高雄市長賴清德心有所屬？綠營人士：總統現不會表態

普亭2周內會晤澤倫斯基？俄方證實川普致電 僅提俄烏代表團直接談判

結束歐洲領袖高峰會談 川普：著手安排俄烏總統見面

相關新聞

國醫大更名掛牌 賴總統：多與美國合作學習戰傷救護經驗

國防醫學院於8月1日更名為國防醫學大學，賴清德總統今天主持揭牌典禮，賴總統指出，國防醫學大學同時具備軍陣醫學、戰傷訓練專...

影／大甲海灘南岸陣地今天砲聲大作！56門火連番開砲場面氣勢驚人

大甲海灘南岸陣地今天上午砲聲大作！原來是第五作戰區陸軍十軍團在實施下半年度「重砲保養射擊」課程，出動5種射擊武器包括M1...

新型陸射雄風次音速反艦巡弋飛彈將小批量試製？ 中科院不評論

2025年度國防產業發展條例列管軍品清單，詳列中科院列管採購「機動飛彈系統之頻率捷變同軸式磁控管」，將用於武器尋標器系統...

突破美製軍備壓境 創未來將展示國造首個反無人機硬殺體系

2025台北國際航太暨國防展將於9月18日揭幕，國內首批獲得陸軍反無人機系統標案的「創未來」公司，將展出反制攻擊型蜂群無...

影／甲南海灘「重砲保養射擊」 砲聲隆隆響徹雲霄

砲聲隆隆! 今天早上甲南海灘不平靜，原來是第五作戰區在溪南岸陣地實施年度「重砲保養射擊」任務，射擊武器計有M109A2自...

陸軍想改編聯合兵種營納無人機體系 兵力問題繞回原點

役男兵力不足的時候，聯合兵種營問題多，義務役恢復後，陸軍想用役男填充恢復聯合兵種營舊制。無人機、拖式飛彈等新式武器採購，更直接影響國軍戰力調整。武器裝備、兵力擴充，會不會改編2019年實施的聯合兵種營？ 資深記者洪哲政發現，後勤與指揮系統能否負荷，這比起兵力運用及編制修正成效，更需要被關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。