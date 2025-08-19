總統：國防醫兼具軍事醫學任務 期許強化社會防衛韌性

國防醫學院8月1日改名為國防醫學大學，總統賴清德今天出席揭牌典禮指出，國防醫是全國唯一兼具軍事任務與醫學教育的高等學府，期許未來持續深入基層，同時在公共衛生以及全社會防衛韌性上，貢獻國家。他作為醫界出身的總統亦是三軍統帥，責無旁貸大力支持。

賴總統上午主持「國防醫學大學揭牌典禮」，國安會秘書長吳釗燮、衛福部長邱泰源、教育部長鄭英耀、國防部長顧立雄、總統府戰略顧問霍守業、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員顏德發、國防部常務次長黃佑民等人出席。

揭牌儀式後，賴總統也在軍醫局長蔡建松中將及國防醫學大學校長林致源少將陪同下，視導戰傷暨災難急難急救訓練中心、醫學科技教育中心及學生志工團，深入了解戰傷救護訓練任務、醫學科技課程與AI心電圖判讀及教學應用，並聽取學生志工團服務概況。

賴總統致詞表示，升格代表國防醫學院過去數十年的努力獲得各界肯定，也代表國家大力支持國防醫學發展，盼未來承接更重大使命，除了報效國家、服務社會，也能造福民眾。

賴總統指出，國防醫學大學是全國唯一兼具軍事任務、醫學教育的高等學府，是有雙重任務的英雄培育基地，他是醫界出身的總統亦是三軍統帥，一定責無旁貸大力支持發展。

總統說，他也要感謝國防醫學院大學的前身，也就是國防醫學院全體醫生對社會服務貢獻，「今天我的舅舅也在場」。他的故鄉金山、萬里、基隆一帶，很多民眾若有重大疾病都選擇三軍總醫院，代表三總深入基層。

賴總統也提3點勉勵，第1，盼國防醫能深入基層服務，因為深入基層的醫療服務是很重要的，三總或各個國軍醫院，不單是為了服務國軍而設立，也肩負起民眾健康守護神，他希望持續精進並做大這個角色。

總統說，第2，國防醫學大學是全國唯一具備生物安全第4級實驗室的學校。2002年的SARS疫情、2019年後的Covid-19疫情，規模大小不一的全球傳染病幾乎10年或20年間就會出現一次，包括台灣在內的全球均受威脅，若能善用實驗室設備，並持續精進公共衛生實力，肩負起疾病防治、傳染病防治，對國家貢獻會很大。

賴總統表示，第3，國防醫跟一般醫學大學的不同，在於具備軍陣醫學、戰傷訓練專業，對全社會防衛韌性更是一大幫助。台灣距離上一場戰爭，也就是八二三砲戰已很久，台灣必須精進包括與美國在內的國際合作，因為美國是全球戰傷救護專業最多的國家。另外，國際目前也有戰爭持續發生，軍方可透過適當管道汲取、了解軍陣醫學與救護經驗。

