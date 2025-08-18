3架次共機越台灣海峽中線擾北部空域　國軍嚴密監控

萬劍彈等集束彈，或集束武器如雷霆2000持續進行技術開發與擴大生產，多管火箭甚至具備「鋼雨」效應。只是，這些集束武器若產生未爆彈，是否具備自毀功能，以順應國際人道需求？ 專家也好，使用者也罷，常遇到的糾結是「集束彈、集束武器的軍事價值甚高，而且敵人會用，我為什麼不用？」

2025-08-18 07:30