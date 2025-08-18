3架次共機越台灣海峽中線擾北部空域　國軍嚴密監控

快訊

中央社／ 台北18日電

國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，3架次共機逾越台灣海峽中線侵擾北部空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機6架次（其中3架次逾越台灣海峽中線進入北部空域）、共艦5艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

我增產萬劍彈與人道衝突有解？國防部：不違反國際公法

萬劍彈等集束彈，或集束武器如雷霆2000持續進行技術開發與擴大生產，多管火箭甚至具備「鋼雨」效應。只是，這些集束武器若產生未爆彈，是否具備自毀功能，以順應國際人道需求？ 專家也好，使用者也罷，常遇到的糾結是「集束彈、集束武器的軍事價值甚高，而且敵人會用，我為什麼不用？」

國防部宣布：中共發射衛星 越我防空識別區上空

國防部今天上午預告，中共本日將自四川西昌衛星中心發射運載火箭，飛行方向往西太平洋，路徑將通過我方防空識別區上空。晚間再度...

明年國防預算將達GDP3% 王定宇：展現自我安全決心

明年度總預算案將於21日通過行政院會。民進黨立委王定宇指出，按照原訂軍事投資、年度業務和人事費，再加計歷年特別預算攤算、...

國防預算將達GDP3%？ 林沛祥：別一天到晚玩數字遊戲

傳行政院本周就將拍板明年度中央政府總預算案，其中國防預算可能逾8000億元，達到GDP3％，引發關注。國民黨立委林沛祥今...

陸軍無人機轉列耗材或彈藥類　學者：讓採購更快速

為快速籌獲無人機，陸軍司令部今天證實，因應無人機迭代速度快及消耗率高的特性，將無人機轉列為耗材或彈藥，以因應實際需求。學...

國防部追加預算強化軍事合作交流 防範生物恐攻訓練也獲挹注

國防部日前向立法院提出年度追加預算，總額達5703萬8000元，分別挹注軍事情報作業、戰備通訊及武器裝備與設施整備業務，...

