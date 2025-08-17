聽新聞
0:00 / 0:00

國防部宣布：中共發射衛星 越我防空識別區上空

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
8月17日16時55分，長征四號丙火箭在西昌衛星發射中心升空，將「試驗28號B星02星」送入軌道。圖／中新網
8月17日16時55分，長征四號丙火箭在西昌衛星發射中心升空，將「試驗28號B星02星」送入軌道。圖／中新網

國防部今天上午預告，中共本日將自四川西昌衛星中心發射運載火箭，飛行方向往西太平洋，路徑將通過我方防空識別區上空。晚間再度發布新聞稿表示，火箭已於下午1655時發射，其飛行路徑經過我防空識別區西南部，朝向西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。

依據大陸官方消息，此次發射的衛星是「試驗28號B星02星」，主要用於空間環境探測及相關技術試驗，以中國航天科技集團八院主導研發的長征四號丙型火箭搭載，順利進入預定軌道。這是長征系列運載火箭的第589次飛行：長征四號屬於三節式常溫液體燃料火箭，在700公里的太陽同步軌道，運載能力為3噸。

火箭 衛星 國防部

延伸閱讀

國防部追加預算強化軍事合作交流 防範生物恐攻訓練也獲挹注

抗戰勝利80周年 國防部公布紀念音樂會及慶祝軍人節系列活動

國防部官宣 新型國造105輪型戰車D3樣車清晰亮相

操練一樣苦…陸海航地勤人員領嘸戰鬥部隊加給 官兵嘆不公平

相關新聞

國防部宣布：中共發射衛星 越我防空識別區上空

國防部今天上午預告，中共本日將自四川西昌衛星中心發射運載火箭，飛行方向往西太平洋，路徑將通過我方防空識別區上空。晚間再度...

明年國防預算將達GDP3% 王定宇：展現自我安全決心

明年度總預算案將於21日通過行政院會。民進黨立委王定宇指出，按照原訂軍事投資、年度業務和人事費，再加計歷年特別預算攤算、...

國防預算將達GDP3%？ 林沛祥：別一天到晚玩數字遊戲

傳行政院本周就將拍板明年度中央政府總預算案，其中國防預算可能逾8000億元，達到GDP3％，引發關注。國民黨立委林沛祥今...

陸軍無人機轉列耗材或彈藥類　學者：讓採購更快速

為快速籌獲無人機，陸軍司令部今天證實，因應無人機迭代速度快及消耗率高的特性，將無人機轉列為耗材或彈藥，以因應實際需求。學...

名將不名譽／周至柔偽造身分助愛子逃美兵役 遭美媒爆料

1951年「周一西事件」，指的是在國軍有一定地位的周至柔利用權勢偽造文件，協助獨子周一西逃避美國兵役。軍事歷史上，周至柔雖有航空救國的信念與行動，但護子心切，曾經讓中華民國大使館在美國華府出盡洋相。 資深記者高凌雲告訴你，為何這件事在當時還牽扯到宋美齡，以及當時向國外媒體「爆料」的勁道有多大。

國防部追加預算強化軍事合作交流 防範生物恐攻訓練也獲挹注

國防部日前向立法院提出年度追加預算，總額達5703萬8000元，分別挹注軍事情報作業、戰備通訊及武器裝備與設施整備業務，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。