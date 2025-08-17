國防部：中共發射運載火箭高度位大氣層 無危害台灣

1951年「周一西事件」，指的是在國軍有一定地位的周至柔利用權勢偽造文件，協助獨子周一西逃避美國兵役。軍事歷史上，周至柔雖有航空救國的信念與行動，但護子心切，曾經讓中華民國大使館在美國華府出盡洋相。 資深記者高凌雲告訴你，為何這件事在當時還牽扯到宋美齡，以及當時向國外媒體「爆料」的勁道有多大。

2025-08-17 07:30