黑熊學院舉辦止血帶挑戰 盼傳授使用方式提升存活率

民間團體「黑熊學院」今天舉辦止血帶街頭挑戰活動，由教官指導民眾使用方式。理事長劉文指出，止血帶若正確應用在四肢大出血，止血成功率達78%至100%，可強力降低死亡與併發症風險，並提高戰場存活率。

止血帶的運用為戰場及事故存活率關鍵之一，例如陸軍基隆祥豐營區民國112年的彈藥庫爆炸事件，受傷官兵因立即使用止血帶而存活，因此包括黑熊學院在內等不少民間團體，近年積極宣導止血帶的重要性。

黑熊學院下午在捷運圓山站外廣場舉行「不止一命，止血帶街頭挑戰活動」，由專業教官教導民眾如何使用止血帶，盼提升自救及互救能力。現場教官指出，若大動脈出血恐在1分鐘內流光血液，因此要求必須在30秒內完成止血帶操作。

黑熊協會理事長劉文受訪表示，透過舉辦止血帶挑戰，期許止血教育不只是等待醫護人員，而是每個人都要掌握自救與救人基本能力，盼活動能喚起更多人加入學習行列，真正做到「傷者未送醫前，已有人在現場守護生命」，並在事故發生後的黃金時間內止血、送醫，可降低死亡率。

劉文提到，據國際止血教育推廣與多篇臨床研究指出，止血帶正確應用於四肢大出血，止血成功率高達78%至100%，可強力降低死亡與併發症風險。

